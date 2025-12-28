誤踹工程師私處…人形機器人秒同步痛到蹲地 馬斯克「笑哭」了

中國人形機器人近年發展持續吸引全球目光，不斷引起Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）的關注。據《環球時報》報導，中國宇樹科技（Unitree）的G1人形機器人在近期的一次動作模擬測試中，原本應流暢同步模仿工程師的動作，卻意外一腳踢中工程師蹲地爆笑，這段「事故」影片被Tesla Cybertruck首席工程師轉發後，馬斯克亦在評論區留下「笑哭😂」表情，引發熱議。

Tesla Cybertruck首席工程師近日在社交平台X上，轉發了一段中國宇樹科技G1人形機器人進行同步模擬動作測試的影片。影片中，G1機器人起初與工程師的動作同步流暢，然而在後續模仿一個踢腿動作時，機器人的動作出現偏差，不慎一腳正中了前方的工程師。被「誤傷」的工程師當場痛得蹲下，而一旁的G1機器人也同步做出蹲下的姿勢，畫面既驚險又帶點滑稽，彷彿「復刻事故現場」。

對此，Tesla CEO馬斯克也在該帖文的評論區現身，發布了一個「笑哭😂」的表情符號。

teleoperator kicking himself over not programming Asimov's Laws of Robotics...



Worth considering if we should base today's reality on the science fiction musings from the past.



Testing with humanoid robots is a very interesting new challenge. Historically robots have been… pic.twitter.com/1JB4KtlTh6 — Wes (@wmorrill3) 2025年12月26日

該影片也迅速在大陸網路引發熱議，有網民幽默調侃「機器人是笑彎了腰嗎」、「我踢我自己」；也有網民疑問：「這是巧合還是故意的？對於靠精確的算法來控制動作的機器人，你告訴我這是計算失誤，我是不信的。」

據悉，宇樹科技在今年11月發布了全身遙操作平台。根據官方演示，其G1機器人可以通過該平台同步人類的各種動作，例如踢球、舞花棍甚至打拳擊等，並且具備從影片中實時學習人體全身動作的能力。此次引發討論的測試影片，正是相關技術演示的一部份。

此外，這次這並非馬斯克首次關注中國機器人。12月19日，馬斯克曾在X平台轉發了另一段影片，內容是歌手王力宏在成都演唱會上，與6台宇樹科技G1人形機器人共同演繹《火力全開》。

影片中，機器人身著銀色戰袍，動作不僅與王力宏及真人伴舞高度同步，整齊流暢，最後更精準卡點完成了高難度的「韋伯斯特空翻」，現場效果震撼。馬斯克當時轉發並評價「令人印象深刻」（Impressive），推動該表演影片在海外獲得超過4000萬的關注量。

11月6日，小鵬全新一代IRON機器人在「2025小鵬科技日」亮相後，馬斯克亦點讚了相關影片，並表示：「Tesla和中國公司將主導市場。我非常尊重中國的競爭對手，中國有很多聰明、勤奮的人。」

延伸閱讀：

王力宏演唱會宇樹機器人伴舞 表演側空翻獲馬斯克讚好

朱雀三號入軌成功 回收火箭失敗殘骸墜毀 曾獲馬斯克大讚

文章授權轉載自《香港01》