誤踹工程師私處…人形機器人秒同步痛到蹲地 馬斯克「笑哭」了

香港01／ 撰文：鄭寧
中國宇樹科技（Unitree）的G1人形機器人在近期的一次動作模擬測試中，原本應流暢同步模仿工程師的動作，卻意外一腳踢中工程師蹲地。 圖／取自bilibili@zeonsunlight
中國人形機器人近年發展持續吸引全球目光，不斷引起Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）的關注。據《環球時報》報導，中國宇樹科技（Unitree）的G1人形機器人在近期的一次動作模擬測試中，原本應流暢同步模仿工程師的動作，卻意外一腳踢中工程師蹲地爆笑，這段「事故」影片被Tesla Cybertruck首席工程師轉發後，馬斯克亦在評論區留下「笑哭😂」表情，引發熱議。

Tesla Cybertruck首席工程師近日在社交平台X上，轉發了一段中國宇樹科技G1人形機器人進行同步模擬動作測試的影片。影片中，G1機器人起初與工程師的動作同步流暢，然而在後續模仿一個踢腿動作時，機器人的動作出現偏差，不慎一腳正中了前方的工程師。被「誤傷」的工程師當場痛得蹲下，而一旁的G1機器人也同步做出蹲下的姿勢，畫面既驚險又帶點滑稽，彷彿「復刻事故現場」。

對此，Tesla CEO馬斯克也在該帖文的評論區現身，發布了一個「笑哭😂」的表情符號。

該影片也迅速在大陸網路引發熱議，有網民幽默調侃「機器人是笑彎了腰嗎」、「我踢我自己」；也有網民疑問：「這是巧合還是故意的？對於靠精確的算法來控制動作的機器人，你告訴我這是計算失誤，我是不信的。」

據悉，宇樹科技在今年11月發布了全身遙操作平台。根據官方演示，其G1機器人可以通過該平台同步人類的各種動作，例如踢球、舞花棍甚至打拳擊等，並且具備從影片中實時學習人體全身動作的能力。此次引發討論的測試影片，正是相關技術演示的一部份。

此外，這次這並非馬斯克首次關注中國機器人。12月19日，馬斯克曾在X平台轉發了另一段影片，內容是歌手王力宏在成都演唱會上，與6台宇樹科技G1人形機器人共同演繹《火力全開》。

影片中，機器人身著銀色戰袍，動作不僅與王力宏及真人伴舞高度同步，整齊流暢，最後更精準卡點完成了高難度的「韋伯斯特空翻」，現場效果震撼。馬斯克當時轉發並評價「令人印象深刻」（Impressive），推動該表演影片在海外獲得超過4000萬的關注量。

11月6日，小鵬全新一代IRON機器人在「2025小鵬科技日」亮相後，馬斯克亦點讚了相關影片，並表示：「Tesla和中國公司將主導市場。我非常尊重中國的競爭對手，中國有很多聰明、勤奮的人。」

文章授權轉載自《香港01》

