香港街頭驚見工人「牽手跳華爾茲」？ 真相曝光網笑：好浪漫

工地現場也能充滿粉紅泡泡？近日一段影片在Threads上爆紅，累積瀏覽次數突破92萬次。畫面中戴著安全帽的工人正在街頭進行維修作業，由於兩人面對面、雙手交疊合力轉動紅色閥門的動作極具默契，遠看彷彿是一對正在大跳華爾滋的舞伴，引發網友熱議。

有眼尖網友指出，影片中的地點位於香港上環的西消防街，兩位工人大叔動作整齊劃一，隨著節奏轉動巨大的紅色閥門，搭配網友後製的優雅配樂，讓原本粗獷的維修現場瞬間洋溢著浪漫氛圍。此外，影片開頭恰巧有三隻狗狗悠閒路過，也被網友笑稱是這場街頭舞會的最佳伴舞。

據了解，這並非工人在嬉鬧，而是因為該處的水閥開關較為緊實或生鏽，需要兩人合力利用腰力與腳力才能順利轉動，並非真的在跳舞。儘管真相是辛苦的勞力活，但因為畫面實在太像國標舞步，引發網友熱烈討論。

不少人紛紛留言表示，原本以為是大叔們在大馬路上跳舞，仔細看才發現是在工作，根本就是真實上演的「大叔的愛」，還將影片中的西消防街戲稱為「華爾街」（華爾滋街）；甚至有動漫迷將此畫面比喻為知名BL漫畫《10 Dance》的真人版，讓平凡街頭增添一絲樂趣。