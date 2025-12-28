快訊

46歲堂本光一宣布結婚！「娶圈外女友」DOMOTO兩人全成家

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

7.0強震！何如芸嚇到直呼完蛋 SC、SRC、RC 三種建築結構為何它最搖？

聽新聞
0:00 / 0:00

魔法打敗魔法？男不滿鄰居走廊擺雜物 竟在門口掛爺爺遺照掀熱議

香港01／ 撰文／許祺安
男網友不滿公共通道遭鄰居堆滿雜物，於是在門口掛上爺爺遺照反制。 圖／影片截圖
男網友不滿公共通道遭鄰居堆滿雜物，於是在門口掛上爺爺遺照反制。 圖／影片截圖

近日，有大陸男網友反映，有鄰居將鞋子雜物放在門外，他多次告知鄰居，問題亦未見改善。最終該網友竟將爺爺的遺照放在門外，鄰居雖然不滿但最終也把鞋架撤掉了，通道也終於還原。

事件也登上微博熱搜，支持男網友的人認為這是「魔法打敗魔法」、「公共樓道屬全體業主共有，堆放雜物侵佔空間真的很煩」，但也有人認為男網友褻瀆自己的爺爺，而且太小題大作。

陸媒報導，該網友曾與物業管理多次反映問題，惟問題仍無法改善。他後來在自己門口掛上爺爺遺照，更從網上買來燭枱和黑色紗布。

男網民分享，當掛上爺爺遺照後，鄰居看到後立馬撤鞋架，將通道還原，但鄰居不滿認為，門口放鞋架正常，而且雜物根本沒貼近男網友住所家。不過有許多人支持男網友，表示自己也深受鄰居佔用公共空間所困擾，希望能「用魔法打敗魔法」

其他網友回應，「一個出門見鞋，一個開門見爺，可能是真逼急了，請家長出面」、「笑死！用魔法打敗魔法，很好，就該這樣弄，那些沒素質真是讓人煩」、「鄰里之間應該互相包容，不應該這樣」、「與人方便，與己方便，鄰里之間還是要互相多理解」。

延伸閱讀：

有片｜大連女遭疑精神病患鄰居多次持刀砍門：她說我們入侵她大腦

安徽13歲男孩疑電梯內自慰　遭鄰居舉報後墮樓亡　留控訴家暴遺言

文章授權轉載自《香港01》

鄰居

延伸閱讀

高雄市民399、這1區「免費入園」！ 12公頃親子新地標「魔法動物學校」1月試營運 近距離樹懶、水豚互動 水籤詩占卜體驗

朱孝天渴望回歸F4！命理師曝：卡在跟「他」不對盤

根本人間清醒！45歲張柏芝「立遺囑、連遺照壽衣都準備好」大談開明育兒觀背後原因曝光

日本超人氣親子展重磅登場！光影魔法美術館II 升級進化版台灣2026亮相！

相關新聞

魔法打敗魔法？男不滿鄰居走廊擺雜物 竟在門口掛爺爺遺照掀熱議

近日，有大陸男網友反映，有鄰居將鞋子雜物放在門外，他多次告知鄰居，問題亦未見改善。最終該網友竟將爺爺的遺照放在門外，鄰居雖然不滿但最終也把鞋架撤掉了，通道也終於還原。

辦公室沒隱私？陸軟體「全面監視員工聊天紀錄」 開發商急滅火：不賣了

據陸媒《每日經濟新聞》報導，近日，一款名為「固信安全管控平台」的軟體被公開銷售。據了解，在電腦中安裝該軟體後，可以監視員工的社群軟體及...

又酸又辣「白人中藥」薑黃 被年輕人捧紅了

為提振精神更保持健康，中國年輕人近來流行喝市售「薑黃飲」，儘管再難以入口，看到社交平台上一段又一段直播博主稱「抗發炎」、...

2億深圳豪宅法拍6673萬沒人要 網曝「普通人扛不住」

深圳市一套估值2億元（人民幣，下同，約2800萬美元）的別墅，以起拍價6673萬元在阿里法拍平台拍賣，最終無人出價流拍。...

全身紅疹！4歲女童確診梅毒 原來是祖母「用嘴餵食」

安徽一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，最終確診後天性梅毒，且病程已到二期。原來是女童的祖母身患梅毒，卻常用嘴餵食孫女，碰巧祖母牙齦出血，女童口腔內又有破口，病毒便通過唾液間接傳染。

吃魚挑刺很麻煩？大陸科學家最新技術 把鯽魚「肌間刺」變不見

吃魚時最麻煩的部分是要挑出魚刺，大陸科學家透過設計育種技術體系，培育出具有高產、抗病、節糧三大優勢性狀的異育銀鯽候選新品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。