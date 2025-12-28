魔法打敗魔法？男不滿鄰居走廊擺雜物 竟在門口掛爺爺遺照掀熱議

近日，有大陸男網友反映，有鄰居將鞋子雜物放在門外，他多次告知鄰居，問題亦未見改善。最終該網友竟將爺爺的遺照放在門外，鄰居雖然不滿但最終也把鞋架撤掉了，通道也終於還原。

事件也登上微博熱搜，支持男網友的人認為這是「魔法打敗魔法」、「公共樓道屬全體業主共有，堆放雜物侵佔空間真的很煩」，但也有人認為男網友褻瀆自己的爺爺，而且太小題大作。

陸媒報導，該網友曾與物業管理多次反映問題，惟問題仍無法改善。他後來在自己門口掛上爺爺遺照，更從網上買來燭枱和黑色紗布。

男網民分享，當掛上爺爺遺照後，鄰居看到後立馬撤鞋架，將通道還原，但鄰居不滿認為，門口放鞋架正常，而且雜物根本沒貼近男網友住所家。不過有許多人支持男網友，表示自己也深受鄰居佔用公共空間所困擾，希望能「用魔法打敗魔法」

其他網友回應，「一個出門見鞋，一個開門見爺，可能是真逼急了，請家長出面」、「笑死！用魔法打敗魔法，很好，就該這樣弄，那些沒素質真是讓人煩」、「鄰里之間應該互相包容，不應該這樣」、「與人方便，與己方便，鄰里之間還是要互相多理解」。

