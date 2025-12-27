辦公室沒隱私？陸軟體「全面監視員工聊天紀錄」 開發商急滅火：不賣了

據陸媒《每日經濟新聞》報導，近日，一款名為「固信安全管控平台」的軟體被公開銷售。據了解，在電腦中安裝該軟體後，可以監視員工的社群軟體及其聊天紀錄，而員工完全察覺不到。

軟體曝光後，軟體的銷售方河北安固雲軟體有限公司（以下簡稱安固公司）的官網已公告「網站暫時關閉，維護中」，另有內部人員稱「監視聊天紀錄的功能後續不做了，已停售此功能。」

據《每日經濟新聞》報導，近日，在小紅書平台上，有多個安固公司的銷售人員發佈多個宣傳影片稱「可以神不知鬼不覺地對員工電腦螢幕進行監控」，隨即展示安裝在員工電腦裡的軟體的強大監控功能。

不久，有大陸媒體記者以潛在客戶的身份，從該公司銷售人員那邊拿到了上述軟體的主控端（用來監控其他電腦的一方）及受控端（被監控的一方），兩個安裝程式進行實際測試。受控端安裝僅用時23秒，全程沒有隱私條款彈窗，也無法選擇安裝路徑。

通過控制端設置後，開啟微信、QQ、釘釘、飛書等社交軟體的聊天查核功能，不僅能監控流覽網站的數據，還能同步開啟螢幕錄影，且在設置過程中，受控端同樣沒有收到任何提醒。

設置完成後，經測試，通過微信發送的文字、圖片、影片、檔等全部聊天紀錄出現在了控制端的頁面上。甚至對於圖片、影片、文檔的具體內容，控制端也可以通過預覽或下載的方式查看，而受控端毫無察覺。

此外，銷售人員聲稱其老闆跟防毒軟體廠商有過「協商」，安裝的軟體不會被判定為病毒，經測試，在受控端被監視的情況下，使用360安全助手、火絨安全軟體、騰訊電腦管家、金山毒霸、聯想電腦管家對受控端進行了全面掃描，均未識別出任何風險。

據《極目新聞》報導，軟體的源頭公司山東固信軟體有限公司一名工作人員稱，公司已經開會通知，監視聊天紀錄的功能後續不做了，並且停售此功能。「因為（輿情）影響太大了，現在不做聊天監控了，暫時關閉這些功能。」

據《九派新聞》報導，北京市金台律師事務所合夥人朱婕表示，在公司電腦或公司配發的筆記型電腦中安裝監控軟體，用人單位要事先通過書面方式明確告知員工辦公電腦應僅用於工作之需，且明確告知員工此辦公電腦已被採取監控措施並告知監控目的、方式、範圍並取得員工同意。否則，可能涉嫌侵犯員工隱私權及個人資訊權益。

根據大陸的《中華人民共和國憲法》第40條規定，公司在未徵得員工同意的情況下，利用技術手段監控員工的社交軟體聊天紀錄系嚴重違法行為。

