吃魚挑刺很麻煩？大陸科學家最新技術 把鯽魚「肌間刺」變不見

吃魚時最麻煩的部分是要挑出魚刺，大陸科學家透過設計育種技術體系，培育出具有高產、抗病、節糧三大優勢性狀的異育銀鯽候選新品種，和「無肌間刺」且不育的異育銀鯽，能夠減少小刺的產生，而且在生長速度、養殖存活率等均大幅提升。

新華社報導，中國科學院院士、中國科學院水生生物研究所研究員桂建芳團隊通過創建基於生殖方式轉換的設計育種技術體系，培育出具有高產、抗病、節糧三大優勢性狀的異育銀鯽候選新品種和「無肌間刺」且不育的異育銀鯽。

澎湃新聞介紹，吃魚挑刺的時候會看到有2種刺，一種是大刺，另一種是容易扎到人的小刺，其學名叫肌間骨（肌間刺），也就是生長在魚肉肌肉縫隙中的骨骼，主要是用於支撐魚體。

鯽魚體內有80多根的細小肌間刺，大陸科研人員利用「分子剪刀」，精準找到那段控制肌間刺生長的關鍵「代碼」，並對其進行編輯，從生命源頭顯著減少小刺的產生。

同時，透過這套體系培育出的銀鯽是可控不育的，避免其在自然環境中繁衍，充分考慮生態安全。

透過這項技術培育的候選新品種「中科6號」，在生長速度、養殖存活率和飼料利用率上均大幅提升。中國科學院院士、中國科學院遺傳與發育生物學研究所副所長傅向東表示，未來不僅能更安心地享受美味，還能以更少資源、更高效率獲得優質蛋白質。

報導指出，這一系列突破源自中國科學院A類先導專項「種子精準設計與創造」為期6年的體系化攻關，象徵大陸農業育種正全面邁入可預測、可編程的精準設計時代。