快訊

為台積電洩密案扛責？東京威力科創台灣分公司董事長、總裁明年2月異動

精英獎／黃筱雯奪女運動員 陳傑憲摘壓軸男運動員獎

北市信義快文山隧道9車「連環撞」現場畫面曝光 疑未保持安全距離

吃魚挑刺很麻煩？大陸科學家最新技術 把鯽魚「肌間刺」變不見

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

吃魚時最麻煩的部分是要挑出魚刺，大陸科學家透過設計育種技術體系，培育出具有高產、抗病、節糧三大優勢性狀的異育銀鯽候選新品種，和「無肌間刺」且不育的異育銀鯽，能夠減少小刺的產生，而且在生長速度、養殖存活率等均大幅提升。

新華社報導，中國科學院院士、中國科學院水生生物研究所研究員桂建芳團隊通過創建基於生殖方式轉換的設計育種技術體系，培育出具有高產、抗病、節糧三大優勢性狀的異育銀鯽候選新品種和「無肌間刺」且不育的異育銀鯽。

澎湃新聞介紹，吃魚挑刺的時候會看到有2種刺，一種是大刺，另一種是容易扎到人的小刺，其學名叫肌間骨（肌間刺），也就是生長在魚肉肌肉縫隙中的骨骼，主要是用於支撐魚體。

鯽魚體內有80多根的細小肌間刺，大陸科研人員利用「分子剪刀」，精準找到那段控制肌間刺生長的關鍵「代碼」，並對其進行編輯，從生命源頭顯著減少小刺的產生。

同時，透過這套體系培育出的銀鯽是可控不育的，避免其在自然環境中繁衍，充分考慮生態安全。

透過這項技術培育的候選新品種「中科6號」，在生長速度、養殖存活率和飼料利用率上均大幅提升。中國科學院院士、中國科學院遺傳與發育生物學研究所副所長傅向東表示，未來不僅能更安心地享受美味，還能以更少資源、更高效率獲得優質蛋白質。

報導指出，這一系列突破源自中國科學院A類先導專項「種子精準設計與創造」為期6年的體系化攻關，象徵大陸農業育種正全面邁入可預測、可編程的精準設計時代。

科學家 設計 院士

延伸閱讀

陸反控宏泰貨輪為2台灣人操控走私 陸委會：又一次政治操作

美國後年6月起對大陸晶片加徵關稅 陸外交部：無理打壓

于朦朧之死爭議不斷！大陸名導被指涉嫌重大「驚爆現蹤台北萬華」　

陸推翻宏泰輪損台澎海纜案 反控2台灣船員走私凍品還公開懸賞

相關新聞

吃魚挑刺很麻煩？大陸科學家最新技術 把鯽魚「肌間刺」變不見

吃魚時最麻煩的部分是要挑出魚刺，大陸科學家透過設計育種技術體系，培育出具有高產、抗病、節糧三大優勢性狀的異育銀鯽候選新品...

影片瘋傳！計程車司機疑車內打手槍 完事後竟做1事震驚全網

【不雅影片】在公共場所應注意行為。香港網路近日瘋傳一段影片，指出有計程車司機在車內將手伸進褲子、放在下體位置，動作激烈...

他搭地鐵滑手機被乘客撞到「電話直插鐵軌」 1招錄下新奇畫面

搭乘港鐵時避免站近車門玩手機，以免發生意外！有港男搭乘港鐵時，站在車門旁使用手機，被衝下車的乘客撞到，手機隨即掉落鐵軌...

史上最貴一泡尿？海底撈小便事件 家長被判賠220萬

發生在2月23日、受到廣大民眾關注的「海底撈小便案」近日做出判決，上海市黃浦區人民法院判令兩名未成年人及其監護人向海底撈...

港鐵2大人+2孩硬擠兩個座位！3人「疊羅漢」坐大腿 網友真正目的

港鐵車廂座位有限，每個座位本來就只適合一名乘客使用。

女星「差點走光」疑性感過火 傳原任慈善節目司儀慘被踢出局

香港TVB台慶晚會一向星光熠熠，各藝人都精心打扮爭妍鬥麗。今年最矚目的，非波波黃婧靈莫屬，當晚她身穿一襲超低胸白色長裙亮相紅地氈，造型極大膽，盡顯修長身段及玲瓏曲線，吸引全場目光！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。