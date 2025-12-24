影片瘋傳！計程車司機疑車內打手槍 完事後竟做1事震驚全網

【不雅影片】在公共場所應注意行為。香港網路近日瘋傳一段影片，指出有計程車司機在車內將手伸進褲子、放在下體位置，動作激烈，疑似在自慰，拍攝者怒斥「離譜」，更大爆司機「完事」後舉動更離譜。

影片震驚網友，有人笑言「他應該有飛機駕照」、「是不是握錯排檔桿」；亦有大批網友批評司機不當，「看到想吐」、「所以我一向不搭計程車，他們真的把車子當自己家一樣」。

很激動嗎？有男網友於12月23日在社交平台Threads發布這段「計程車司機疑在車內自慰」影片，留言「瘋狂的人？」。

計程車司機車內疑似自慰，動作激烈

影片長19秒，畫面顯示當時為晚上，路邊停泊了1部綠色計程車，車內男司機望向窗外，把右手擺放在車門車窗位置，左手則伸進褲內下體位置，不斷「動來動去」，動作激烈。

其間聽到有女聲表示「我不要啊……」，司機聞聲一度停下動作張望，隨即又恢復激烈動作，影片至此結束。

網友批評離譜：看到想吐

網友看過影片議論紛紛，有人笑言「他應該有飛機駕照」、「就只是『擺姿勢玩暴龍機』而已，大驚小怪」、「是不是握錯排檔桿」、「只是擺個姿勢，又被你拍到」。也有大批網友批評司機離譜，「看到想吐」、「明明是公共服務車輛……」、「一想到找零錢就想吐」、「所以我一向不搭計程車，他們真的把車子當自己家一樣」。

計程車司機完事後的舉動更加惡劣

也有網友疑惑司機「完事」情況，「可以射在哪裡……？」，原po則回覆，「他好像射到草叢裡」，隨即有網友笑問「你看完整段影片了嗎？」。

公眾地方猥褻可罰2,000元、監禁6個月

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

文章授權轉載自《香港01》