他搭地鐵滑手機被乘客撞到「電話直插鐵軌」 1招錄下新奇畫面

搭乘港鐵時避免站近車門玩手機，以免發生意外！有港男搭乘港鐵時，站在車門旁使用手機，被衝下車的乘客撞到，手機隨即掉落鐵軌，但當時車門已經關上，他只好搭「回頭車」返回上站尋求職員協助。等候期間，他使用智慧手錶遙控手機，因此拍下從鐵軌往上看的「奇景」，之後讚揚職員行動力迅速，僅5秒已經成功從路軌夾起電話。

有網友看過影片後覺得新奇，「多虧你想到用 remote（遙控）拍出來，其實這個視角還蠻不錯的」、「鐵路迷：這是我夢寐以求的視角」。

搭港鐵站車門邊 被衝下車乘客撞到「電話直插鐵軌」

「看完這段影片，你們猜不猜得到我正在拍什麼，以及我是怎麼拍的？」該港男在threads帳號「choisiuming_」上傳影片，指周日（12月21日）搭乘港鐵準備外出慶祝冬至，當時站在車門邊挨靠着座位旁玻璃，並手持手機正回覆訊息。到達太子站時，有乘客在幕門關上之際衝下車，期間不慎撞到他的手機，形容下秒「手機直插鐵軌」，但幕門當下已經關上，原po只能呆在原地。

使用智能手錶遙控電話 記錄鐵軌往上看「奇景」

列車駛至旺角站時，他只好搭「回頭車」返回太子站尋求職員協助。等待數班列車駛離後，職員打開幕門，約5秒已經夾起電話，因此讚揚他們「效率超高」、「感謝職員如此專業地幫忙」，表示之後會發送電郵表揚。原po透露，幸好手機沒有損壞，只是螢幕保護貼破裂而已，而以上片段則是他使用智能手錶遙控手機拍出的影片。

網友驚嘆原PO幸運：竟然沒有輾壞手機

許多網友驚嘆原po幸運，「這麼幸運竟然沒有輾壞手機」、「我在日本試過，幸好手機也是掉到鐵軌裡面，完好無缺，但掉下去那一刻腦袋真的一片空白」，又提醒他人切勿全神貫注玩手機，「原來真的會發生，所以車門快開之前要把手機收起來」、「一直都很害怕會發生這種事，站在門邊等開門時都會雙手緊握手機」。

鐵路迷夢寐以求的視角？網友感恩原po分享「奇景」

有人感激樓主分享「奇景」，「多虧你想到用 remote（遙控）拍出來，其實這個視角還蠻不錯的」、「鐵路迷：我夢寐以求的視角」，又笑稱「手機：嚇死我」、「第一次躺在鐵軌上有點緊張」。有留言則讚揚港鐵職員辦事效率，「只有在香港才有這種速度」、「在韓國要先向職員通報，等晚上收車後才會去撿，乘客要到隔天早上才能取回」。

延伸閱讀：

情侶邀女閨密睡中間！她控訴遭聯手脫褲性侵 3原因男罪成女脫罪

做推拿被哄全裸！女客遭舔拭私處 整骨師稱刺激神經涉2性侵罪

文章授權轉載自《香港01》