港鐵2大人+2孩硬擠兩個座位！3人「疊羅漢」坐大腿 網友真正目的

港鐵車廂座位有限，每個座位本來就只適合一名乘客使用。不過有網友在Threads分享一段影片，拍到有4名乘客硬是想擠進2個座位，其中包括2名小孩，另外2人疑似是孩子的祖父母。

影片中甚至出現誇張畫面：伯伯先讓小孩坐在自己腿上，而他自己再坐到婆婆的大腿上，整個人像是在「疊羅漢」，讓原PO忍不住感嘆：「為什麼會覺得兩個位子可以坐四個人？」

2大2小硬擠港鐵座位

原PO在Threads上分享影片指出，當時車廂已經客滿，同行的是一名婆婆、一名伯伯，以及兩名小孩，應該是一家人出遊。其中一名小孩坐在博愛座，婆婆坐在旁邊的座位，伯伯與另一名小孩原本只能站著。

影片一開始可見，伯伯先讓小孩坐在自己腿上，接著自己坐到婆婆的大腿上，場面一度非常尷尬又誇張。後來他們發現這樣根本坐不住，伯伯才站起來，改讓小孩坐在婆婆腿上，自己站在一旁。

網友嘆：真正目的是逼走別人

原PO在貼文中直言無法理解，「為什麼會覺得兩個座位可以塞四個人？」貼文曝光後引發大量網友討論，不少人也批評這對年長男女缺乏搭車禮儀。

更有不少網友指出，這種行為的真正目的，並不是只想坐在一起，而是刻意讓旁邊的乘客感到不舒服，主動起身讓位，最後就能一口氣佔到更多座位，「你以為他們是四個人擠兩個位，其實是想把旁邊的人擠走，最後霸四個位子」、「這種我小時候就遇過，目的就是逼別人走」、「根本就是想逼走正在坐的那個人」、「真的很討厭這種搶位、霸位的人，站一下會怎樣嗎」、「超離譜，這種人真的很惹人厭」、「如果是我就讓給他們坐，然後再直接坐到他們腿上」、「不懂為什麼他們好像少坐一會兒就會出事一樣」。

