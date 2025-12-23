快訊

新北少年割頸案二審宣判！涉殺人乾哥郭姓少年判12年、教唆林女11年

中國有事比台灣有事更可怕 專家示警日企：人、財全凍

三星新手機Galaxy S26系列2月發表「幾乎確定」！處理器這款也不同

港鐵2大人+2孩硬擠兩個座位！3人「疊羅漢」坐大腿 網友真正目的

香港01／ 朱利安／報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

港鐵車廂座位有限，每個座位本來就只適合一名乘客使用。不過有網友在Threads分享一段影片，拍到有4名乘客硬是想擠進2個座位，其中包括2名小孩，另外2人疑似是孩子的祖父母。

影片中甚至出現誇張畫面：伯伯先讓小孩坐在自己腿上，而他自己再坐到婆婆的大腿上，整個人像是在「疊羅漢」，讓原PO忍不住感嘆：「為什麼會覺得兩個位子可以坐四個人？」

2大2小硬擠港鐵座位

原PO在Threads上分享影片指出，當時車廂已經客滿，同行的是一名婆婆、一名伯伯，以及兩名小孩，應該是一家人出遊。其中一名小孩坐在博愛座，婆婆坐在旁邊的座位，伯伯與另一名小孩原本只能站著。

影片一開始可見，伯伯先讓小孩坐在自己腿上，接著自己坐到婆婆的大腿上，場面一度非常尷尬又誇張。後來他們發現這樣根本坐不住，伯伯才站起來，改讓小孩坐在婆婆腿上，自己站在一旁。

網友嘆：真正目的是逼走別人

原PO在貼文中直言無法理解，「為什麼會覺得兩個座位可以塞四個人？」貼文曝光後引發大量網友討論，不少人也批評這對年長男女缺乏搭車禮儀。

更有不少網友指出，這種行為的真正目的，並不是只想坐在一起，而是刻意讓旁邊的乘客感到不舒服，主動起身讓位，最後就能一口氣佔到更多座位，「你以為他們是四個人擠兩個位，其實是想把旁邊的人擠走，最後霸四個位子」、「這種我小時候就遇過，目的就是逼別人走」、「根本就是想逼走正在坐的那個人」、「真的很討厭這種搶位、霸位的人，站一下會怎樣嗎」、「超離譜，這種人真的很惹人厭」、「如果是我就讓給他們坐，然後再直接坐到他們腿上」、「不懂為什麼他們好像少坐一會兒就會出事一樣」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

延伸閱讀：

搭港鐵直擊大叔偷拍女乘客！目擊女生做1事再挺身指正　全網讚好

港鐵逃票？乘客iPhone八達通入閘　1原因罰$1000呼冤　港鐵咁回應

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

港鐵2大人+2孩硬擠兩個座位！3人「疊羅漢」坐大腿 網友真正目的

港鐵車廂座位有限，每個座位本來就只適合一名乘客使用。

女星「差點走光」疑性感過火 傳原任慈善節目司儀慘被踢出局

香港TVB台慶晚會一向星光熠熠，各藝人都精心打扮爭妍鬥麗。今年最矚目的，非波波黃婧靈莫屬，當晚她身穿一襲超低胸白色長裙亮相紅地氈，造型極大膽，盡顯修長身段及玲瓏曲線，吸引全場目光！

「只想看片請去別家」 中多地私人影院299元套餐藏春色

近日，有記者在西安、成都、三亞、大理等地探訪發現，一些私人影院提供過夜、陪侍等違規服務。在西安築夢私人影院，服務員表示只...

港男按摩指定「仙氣女神」見真人卻驚呆 網友逆風吐槽：反而更好

按摩最重要的是技術，圖片只供參考。一名香港男子在社群平台發文，指在大陸深圳按摩時透過照片選了1名「仙氣」美女，沒想到看到真人大感震驚，直呼「現在的『照騙』越來越...

迴旋鏢機票火出圈 天津飛北京600多元 中轉30小時可遊成都

從天津飛往北京的機票只要600多元，中轉成都30多個小時期間，還可以順便遊成都，這樣的「迴旋鏢機票」近日在網上火出圈，還...

5小時160元起…中拯救「戀愛腦」 電商罵醒服務月收破萬

戀愛腦，被網友戲稱為「21世紀新型絕症」，是一種在戀愛中過於投入、失去理智的狀態，心理學稱其為病理性依戀；愈來愈多關注心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。