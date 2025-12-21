聽新聞
女星「差點走光」疑性感過火 傳原任慈善節目司儀慘被踢出局
香港TVB台慶晚會一向星光熠熠，各藝人都精心打扮爭妍鬥麗。今年最矚目的，非波波黃婧靈莫屬，當晚她身穿一襲超低胸白色長裙亮相紅地氈，造型極大膽，盡顯修長身段及玲瓏曲線，吸引全場目光！
不過，黃婧靈的造型亦因「性感過火」掀起網民熱議，部分鏡頭所見，她行紅地氈時疑因角度關係而險些走光，被指造型過於暴露。有觀眾留言直言「很搶眼，但有點危險」，亦有人認為她只是展現自信與專業。
然而，風波似乎未止於網絡，據悉，黃婧靈原定於《博愛》慈善節目中擔任司儀，有傳主辦單位因其「形象爭議」即時被飛出局。
