快訊

北車隨機攻擊案 星巴克降鐵捲門護客人？北捷還原真相

憲法法庭排除異議者援引釋字601號 憲法學會：援引失當成憲法惡例

聽新聞
0:00 / 0:00

港男按摩指定「仙氣女神」見真人卻驚呆 網友逆風吐槽：反而更好

香港01／ 撰文：布萊恩
一名香港男子近日到大陸深圳按摩店按腳，透過照片選了1名年輕漂亮女技師，然而真人與照片落差甚大，感到震驚。圖／取自Facebook社團「深圳會所|深圳按摩 新奇發現」
一名香港男子近日到大陸深圳按摩店按腳，透過照片選了1名年輕漂亮女技師，然而真人與照片落差甚大，感到震驚。圖／取自Facebook社團「深圳會所|深圳按摩 新奇發現」

按摩最重要的是技術，圖片只供參考。一名香港男子在社群平台發文，指在大陸深圳按摩時透過照片選了1名「仙氣」美女，沒想到看到真人大感震驚，直呼「現在的『照騙』越來越誇張了」。

貼文引來網友熱議，笑稱「她也沒有騙你，照片和本人都有眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子」、來都來了」、「照片是真的啦，只是你晚來了20年而已」。不過亦有不少網友認為，真人比照片中的女子更好，「技術第一」、「身材如果沒有這個份量，哪來的力氣？」

「現在的『照騙』越來越誇張了」該名香港男子在Facebook群組「深圳會所|深圳按摩新奇發現」發文，指他近日到深圳按摩店按腳，透過相片選了1名年輕漂亮女技師，然而真人與照片落差甚大，令他震驚。

港男北上按摩選「仙氣女技師」 見真人崩潰：沒想到會這麼誇張

從樓主上傳的照片可見，該深圳按摩店展示了7張美女技師相片，每人都穿著黑色低胸晚禮服，雍容華貴，相片寫上「名媛技師」。而樓主選了相片從左數起第2名女技師。

第2張相片則見到，女技師真人頭髮束起，化好妝穿上白色貼身上衣、藍色牛仔褲，正在專心按腳，身形與相片有明顯差距。

原PO認為技師真人與相片相距甚遠，感嘆，「真人居然是這個樣子？我知道會騙人，但真的沒想到會這麼誇張」。

女技師真人與相片有明顯不同。圖／取自Facebook社團「深圳會所|深圳按摩 新奇發現」
女技師真人與相片有明顯不同。圖／取自Facebook社團「深圳會所|深圳按摩 新奇發現」

網友爆笑：你晚來了20年

網友看到照片後議論紛紛，笑稱「第一天上班，和第一千天上班」、「她也沒有騙你，照片和真人都有眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子」、「別說那麼多，先叫她穿回同一條裙子」、「少年，你太年輕了！」、「來都來了」、「照片是真的，只是你晚來了20年而已」、「明明可以選照片，你卻偏要選真人，怪誰」、「圖片只供參考」。也有網友表示見怪不怪，「看照片本來就都是美圖」、「每一家都差不多」。

撐按摩技術更重要

不過亦有大批網友認為按摩技術最重要，「如果沒有這樣的體格，哪來的力氣？」、「技術第一」、「這樣反而更讚啦」。

一名香港男子近日到大陸深圳按摩店按腳，透過照片選了1名年輕漂亮女技師，然而真人與照片落差甚大，感到震驚。圖／取自Facebook社團「深圳會所|深圳按摩 新奇發現」
一名香港男子近日到大陸深圳按摩店按腳，透過照片選了1名年輕漂亮女技師，然而真人與照片落差甚大，感到震驚。圖／取自Facebook社團「深圳會所|深圳按摩 新奇發現」

延伸閱讀：

香港仙氣女「上身這樣穿」打卡 後方巴士司機舉動成焦點：俏皮了

香港「仙氣女警」執勤照片瘋傳！網大讚有驚喜：美過明星 身份是她

文章授權轉載自《香港01》

香港 深圳 按摩

相關新聞

港男按摩指定「仙氣女神」見真人卻驚呆 網友逆風吐槽：反而更好

按摩最重要的是技術，圖片只供參考。一名香港男子在社群平台發文，指在大陸深圳按摩時透過照片選了1名「仙氣」美女，沒想到看到真人大感震驚，直呼「現在的『照騙』越來越...

迴旋鏢機票火出圈 天津飛北京600多元 中轉30小時可遊成都

從天津飛往北京的機票只要600多元，中轉成都30多個小時期間，還可以順便遊成都，這樣的「迴旋鏢機票」近日在網上火出圈，還...

5小時160元起…中拯救「戀愛腦」 電商罵醒服務月收破萬

戀愛腦，被網友戲稱為「21世紀新型絕症」，是一種在戀愛中過於投入、失去理智的狀態，心理學稱其為病理性依戀；愈來愈多關注心...

港男帶孕妻遊日租跑車嗨玩飄移…疑失控甩尾致車損喊「打死不認」全被拍下

日本是香港人熱門的旅遊勝地，近年也有不少人選擇到當地自駕遊，但不時發生爭議事件。近日1間由港人在日經營的租車公司，在網上公開1宗港人夫婦涉嫌在當地自駕租用跑車，其間發生嚴重違規事件。租車公司指，客人當

愛美注意！她穿「光腿神器」胸悶腿麻進急診 醫示警嚴重後果

12月18日，「女子穿光腿神器進了急診」相關話題衝上微博熱搜第一。據內媒《新黃河》報道，近期，記者在社群媒體看到，由用戶發文稱自己因長時間身著緊身「光腿神器」而感到身體不適，最終不得不前往醫院急診就診

玩過頭！醫護人員在護理站玩「針筒水槍」嬉鬧 院方祭處分

網上近日流傳一段有疑似醫護人員在醫院病房護士站玩針筒射水影片，片中顯示，拍片者以注滿清水的餵藥針筒向一名黑衫男子射水，另有三名身穿醫護制服的人士在旁觀看，其中兩人在嬉笑。香港醫管局19日回覆查詢時確認

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。