港男按摩指定「仙氣女神」見真人卻驚呆 網友逆風吐槽：反而更好

按摩最重要的是技術，圖片只供參考。一名香港男子在社群平台發文，指在大陸深圳按摩時透過照片選了1名「仙氣」美女，沒想到看到真人大感震驚，直呼「現在的『照騙』越來越誇張了」。

貼文引來網友熱議，笑稱「她也沒有騙你，照片和本人都有眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子」、來都來了」、「照片是真的啦，只是你晚來了20年而已」。不過亦有不少網友認為，真人比照片中的女子更好，「技術第一」、「身材如果沒有這個份量，哪來的力氣？」

「現在的『照騙』越來越誇張了」該名香港男子在Facebook群組「深圳會所|深圳按摩新奇發現」發文，指他近日到深圳按摩店按腳，透過相片選了1名年輕漂亮女技師，然而真人與照片落差甚大，令他震驚。

港男北上按摩選「仙氣女技師」 見真人崩潰：沒想到會這麼誇張

從樓主上傳的照片可見，該深圳按摩店展示了7張美女技師相片，每人都穿著黑色低胸晚禮服，雍容華貴，相片寫上「名媛技師」。而樓主選了相片從左數起第2名女技師。

第2張相片則見到，女技師真人頭髮束起，化好妝穿上白色貼身上衣、藍色牛仔褲，正在專心按腳，身形與相片有明顯差距。

原PO認為技師真人與相片相距甚遠，感嘆，「真人居然是這個樣子？我知道會騙人，但真的沒想到會這麼誇張」。

女技師真人與相片有明顯不同。圖／取自Facebook社團「深圳會所|深圳按摩 新奇發現」

網友爆笑：你晚來了20年

網友看到照片後議論紛紛，笑稱「第一天上班，和第一千天上班」、「她也沒有騙你，照片和真人都有眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子」、「別說那麼多，先叫她穿回同一條裙子」、「少年，你太年輕了！」、「來都來了」、「照片是真的，只是你晚來了20年而已」、「明明可以選照片，你卻偏要選真人，怪誰」、「圖片只供參考」。也有網友表示見怪不怪，「看照片本來就都是美圖」、「每一家都差不多」。

撐按摩技術更重要

不過亦有大批網友認為按摩技術最重要，「如果沒有這樣的體格，哪來的力氣？」、「技術第一」、「這樣反而更讚啦」。

一名香港男子近日到大陸深圳按摩店按腳，透過照片選了1名年輕漂亮女技師，然而真人與照片落差甚大，感到震驚。圖／取自Facebook社團「深圳會所|深圳按摩 新奇發現」

延伸閱讀：

香港仙氣女「上身這樣穿」打卡 後方巴士司機舉動成焦點：俏皮了

香港「仙氣女警」執勤照片瘋傳！網大讚有驚喜：美過明星 身份是她

文章授權轉載自《香港01》