港男帶孕妻遊日租跑車嗨玩飄移…疑失控甩尾致車損喊「打死不認」全被拍下

日本是香港人熱門的旅遊勝地，近年也有不少人選擇到當地自駕遊，但不時發生爭議事件。近日1間由港人在日經營的租車公司，在網上公開1宗港人夫婦涉嫌在當地自駕租用跑車，其間發生嚴重違規事件。租車公司指，客人當時告知車後輪有異常聲音，他們即時派員前往協助，但事後翻查行車紀錄卻揭發客人擅自將車輛駛入賽車場賽道，並進行「飄移」駕駛，除了違反租賃條款，更清楚聽到有女聲表示「打死都不承認」，證實2人曾試圖隱瞞導致壞車原因。

租車公司強調，相關行為對交通安全構成不可接受的風險，已按條款向客人收取維修費，並將涉事夫婦列入永久黑名單。事件引來網友紛紛斥責該對夫婦「超丟臉」，奧客之都又一經典」、「若要人不知，就別太白目」、「你自己找死是你家的事，不要拿租來的車亂搞，沒出人命算你走運」，同時建議租車公司向日本多個部門備案，以保障當地租車業界。

租車公司在Instagram帳號「threemonkeyjp」發帖，指一直有和當地跑車界合作，以聯乘方式提供跑車租用服務，公開1對港人夫婦原先預訂跑車因系統問題未能交付，遂以日產「Fairlady」跑車作補償安排。至行程第3天，客人通知他們車輛的後輪出現異常聲音，基於安全問題，以及考慮到客人太太正在懷孕，特別從東京與成田派出支援車隊前往山區協助，再在現場提供飲品、食物、安排代用車接載客人，而租車公司強調，此屬額外支援服務，非一般租車公司的義務。揭發有人操作不當所致 向客人提出支付維修費要求

當車輛被拖返車房後，專業技師檢查後指出「手剎因長時間摩擦行駛期間被強行磨蝕，最終變形及解體」。租車公司表示，此類損毀只會在「手剎未完全放下而持續行駛」情況下出現，屬於明顯操作不當。保險條款亦已清晰列明以上損毀「不在保障範圍內」，故向客人提出維修費與部分支援成本的要求。

不過客人對結果表示不滿，又在門市對職員作出無根據指控。公司因應客人要求「嚴正徹查」，負責人親自到車房調取行車紀錄，揭發對方於事發當日曾駛入Fuji Speedway（賽車場）封閉區域，和在場內進行飄移及高速行駛，以上行為在租賃條款中被列為「明確禁止項目」。客人事前不但未申報，事後亦刻意隱瞞，車內錄音則清楚記錄客人承認損毀源於相關操作。

從租車公司上載的多段行車紀錄顯示，涉事客人駕駛車輛在賽道上飄移，之後疑似失控「甩尾」，導致車輛完全失去了抓地力，女方當時慶幸「幸好沒翻車」，並指聞到臭油味，男方回應相信是燒輪胎的味道，其後女方更稱「這事不要跟那個人（租車負責人）說」。

在2人等待租車公司時，他們在車內對話曝光，揭發曾有意隱瞞導致壞車原因。港男稱懷疑壞車是在賽車場「甩尾」所致，表示「不知道是不是因為我們甩尾的關係」，而女方則稱「死都不要承認，就只是轉了一圈而已」，試圖避責瞞騙租車公司。

租車公司續稱「證據顯示問題與車輛無關」，而是客人刻意違規所致，加上對方曾進行高風險駕駛及刻意隱瞞事實，故不會為此類行為承擔責任。經考慮後，已按條款收取額外維修費用，並將該對夫婦列入永久黑名單。

事件引發網友怒轟片中男女「丟香港人臉」，「富士本來就有賽道用車可以租，也有清楚規定自備車的規範，這些白目只是想省錢」、「奧客之都又一經典」、「那句老婆說的「打死都不要認」真的很精彩，動點腦好嗎」、「若要人不知，就別太白目」，亦建議租車公司向日本多個部門反映投訴，以保障當地租車業界，「不知道能不能送給日本交通部備案」、「能不能通知整個日本租車業界，或交通部，甚至海關？」、「一定要分享給其他租車公司，讓他以後只能搭公車」。

有留言則批評涉事客人罔顧自身安全，和無視租車公司條款，「你這個叫失控啦，甩尾」、「你自己找死是你家的事，不要拿租來的車亂搞，沒出人命算你走運」、「太扯，懷孕還開著Fairlady下賽道，還失控甩尾，最後弄壞車子兩個一起不認，明知道全程都有錄影還硬拗」、「兩個真的天生一對，男的完全不顧老婆跟肚子裡的孩子，女的也不阻止男的，有大有小還敢全家飆車」、「這種人很明顯就是不負責任，又害到一個小孩」。

文章授權轉載自《香港01》