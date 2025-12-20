玩過頭！醫護人員在護理站玩「針筒水槍」嬉鬧 院方祭處分

網上近日流傳一段有疑似醫護人員在醫院病房護士站玩針筒射水影片，片中顯示，拍片者以注滿清水的餵藥針筒向一名黑衫男子射水，另有三名身穿醫護制服的人士在旁觀看，其中兩人在嬉笑。香港醫管局19日回覆查詢時確認，事件在瑪麗醫院發生，數名醫護人員於日前午夜時份在病房護士站作出不恰當行為，有關病房的服務及病人安全沒有受影響。院方正全面調查事件，將按既定人事程序嚴肅處理及作出相應處分。

根據影片顯示，疑在一個醫院病房的護士站拍攝，拍攝者以注滿清水的餵藥針筒向一名黑衫男子射水，有三名身穿醫護服裝的人在旁觀看，其中兩人在嬉笑。

醫管局回覆查詢時確認，事件在瑪麗醫院發生，院方高度重視事件，經初步調查，確認日前有數名醫護人員於午夜時份在病房護士站作出不恰當行為。院方正全面調查及跟進事件，將按既定人事程序嚴肅處理及作出相應處分。

院方強調，有關事件屬個別事件，有關病房的服務及病人安全沒有受影響。院方已即時提醒員工應時刻秉持專業操守，肩負照顧病人的責任。

文章授權轉載自《香港01》