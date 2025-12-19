深圳16歲｢烤雞少年｣爆紅！家貧輟學打工創業「每月還給父母數萬元」

近日，一名在深圳經營烤雞生意的16歲少年在網絡上爆火。原因是他出生貧寒卻熬得了苦，頭腦又聰明靈活，小小年紀憑藉烤鷄生意便日入過萬（人民幣，下同），人還孝順，每個月都給父母幾萬元，這番成就讓不少成年人自愧不如。他的故事讓很多人覺得相當勵志。

家有八兄妹 14歲輟學養家

小陳出身潮汕八兄妹家庭，因爲家中貧困，14歲時他看到母親淩晨還要在寒風中洗碗，甚至洗到雙手凍僵，便選擇輟學外出打工養家。之後他去工廠做搬運工，攢下來3萬元，爲了早日出人頭地，便打算用這一筆錢來創業。

2024年，小陳在深圳寶安區租下一個小鋪面，開起了烤鷄店，每日淩晨點匆匆去市場挑選新鮮走地雞，然後回店鋪醃製再烤雞，全程都是他一個人包辦，一天工作甚至20個小時，其中有8小時要站在燒烤爐前，重複加火、翻轉烤鷄、裝袋的工作，他手臂上佈滿大大小小、深淺不一的燙傷疤痕。雖然辛苦，但憑藉美味吸引不少顧客。

慢慢地，小陳的烤鷄生意有了很好的口碑，每日能售出80至100隻烤雞，最高紀錄賣到200隻。一隻68元的烤鷄，再加上還有其他燒烤類目，小陳每個月可以創造將近20萬收入，有時候周末生意好，甚至可以日收入過萬人民幣。

如今，小陳的店鋪已發展到有40張餐桌，員工也有15人。

每月都給父母錢 上月給了12萬人民幣

生意做大做強後，小陳第一件事便是回饋父母，每個月都會給父母打幾萬塊，甚至在上個月，往家裏匯款了12萬元人民幣。他說，自己最大的心願是「讓媽媽不用再那麼早起，也要供妹妹們繼續讀書。」所以會力所能及給家裏最大的經濟支持。

雖然店鋪生意做到那麽大，但小陳並沒有告訴父母，「爸媽其實還不知道我店已經做這麼大，不説也是因爲他們擔心我身體。」

互聯網爆紅 烤雞店成熱門打卡點

今年4月，小陳的故事在互聯網上流量爆發，越來越多博主找小陳採訪，幾乎每條影片都有數百萬播放量。面對網絡流量大爆炸，當被問及是否會開分店時，他卻非常清醒通透回答，「生意這麼好，是運氣好被拍到了，先把這一家烤雞做好，路都走不好，哪來的一飛沖天。」

小陳的故事在網路上引起熱議，不少人被他的勵志故事感動到。現在，他的烤鷄店已成為深圳街頭熱門打卡地，甚至吸引南山和福田的食客慕名而來。

