父抵押房母離鄉工作 腦麻正妹自學化妝還債逾百萬：正常人能做的我也能

據陸媒《海報新聞》報導，近日，在貴州畢節，一名00後腦麻女孩「小糍粑」的經歷引發關注。因家庭變故，父親將房子抵押，母親外出打工八年。為了減輕家庭負擔，「小糍粑」選擇成為美妝博主，三年來通過拍攝短影片，説明家中償還債務人民幣40餘萬（約新台幣178萬元）。

貴州畢節的林玲，網名「林小糍粑」，自幼患腦麻導致雙手顫抖，生活艱難。據了解，小糍粑的父親抵押房產后，家庭陷入債務危機，母親不得不外出打工。「為了維持生計嘛，我就出去打工了，一去就去了8年吧，每年回來看三個孩子。」小糍粑的母親在接受記者採訪時說道，因自己居無定所，她無法將孩子帶在身邊。外出務工期間，每年僅回家探望孩子幾次。

小糍粑因無法外出工作，她決定自學化妝做自媒體，幫家裡分擔壓力。每拍攝一期影片，小糍粑需要從一早就開始化妝，做完造型淩晨兩點，之后還需獨自剪輯影片。一條作品往往需要花費一兩天的時間才能完成。三年堅持，她成長為近80萬粉絲的美妝博主，幫家中還債40餘萬。

然而，也有不少網友質疑她「裝病作秀」，在其影片底下評論「你們真的覺得這個妝是她自己畫的嗎」、「就是裝的，根本不像腦麻」。面對這樣的質疑，她坦然回應「腦麻僅影響行動能力，智力不比任何人低。正常人能做的事情，我們也能做。」如今，她帶著媽媽一起做自媒體，更加用行動打破偏見。

文章授權轉載自《香港01》