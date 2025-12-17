老鼠來了也得開導航！客住酒店兩年房間變垃圾山、廁紙高過馬桶

12月12日，有網友發布短片稱，吉林長春一家電競酒店有顧客退房後，清潔工人阿姨發現各種垃圾像一座小山一樣堆滿客房，衛生間的廁紙已高過馬桶，畫面不堪入目。影片發佈後，網友們直呼：「好想嘔，這房間老鼠來了也得開導航！」

大陸媒體《時速新聞》報道，12日，在吉林長春的一家雲尚電競酒店，一顧客退房後，保潔人員進入房間打掃，發現現場垃圾如山、堆積高度1米左右，差點沒過電競椅，包括了飲料瓶、食品包裝袋、外賣餐盒等多種垃圾。此外，視線轉向衛生間，發現堆放的廁紙甚至超過了馬桶，地面上遍佈日積月累的污漬，味道十分大，直令人作嘔。

15日，該電競酒店在社交平台上發短片稱：「耗時三天清理出來的垃圾房，所有物品全部扔掉，消毒處理」，短片畫面中出現的房間和之前相比明顯乾淨許多，但牆角處仍有損傷痕跡。

據酒店工作人員透露，該顧客已在酒店入住兩年多，期間很少出門，工作人員也鮮少會見到他。

他退房後，還有剩餘10多天的房款還未結清，約2700餘元（約1.2萬台幣）。酒店正在和該顧客協商處理。該電競酒店經理表示，有關該顧客的情況屬於其個人私隱，房間的受損情況不方便透露，「酒店沒有報警，也不打算追究他的責任。」房間已進行了消毒處理，但還需重新裝修才能開放。

《香港01》記者在社交平台搜索了該涉事酒店，12月16日的最低房價為196元(約880台幣)，屬於市場正常價格。目前，該電競酒店正在重新裝修中，踢腳線、床頭板等全部需要換新，酒店直呼損失慘重。

延伸閱讀：

男子僅穿紅底褲爬酒店外牆影片瘋傳 網友猜測：大型捉姦現場

雲南景區酒店職員刷卡入房猥褻女住客 警方：已拘捕嫌犯展開調查

文章授權轉載自《香港01》