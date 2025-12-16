香港甜妹生日許願爆紅！幻想「認識李嘉誠兒」內容曝 網爆笑：3塊蠟燭許3億願望

「00後」除了整頓職場，還要整頓生日願望？香港網絡近日瘋傳1段「00後生日願望」影片，有香港漂亮女生對著生日蛋糕許出連串生日願望，從撿獲iPhone 17 Pro Max到認識香港首富李嘉誠兒子，再獲得高薪厚職並結識「鑽石王老五」，故事環環相扣一氣呵成，目標清晰，加上女主角樣貌甜美及臉露笑容，瞬間吸引大量關注。

這段超狂生日願望影片在網上瘋傳爆紅，發布短短5天已吸引超過3萬人「按讚」。網友笑言「還真詳細阿，這生日願望」、「200元的蛋糕許200億的願望」、「本來說出口的願望就不會實現，你還要講那麼大聲」、「神：這個人貪心得很……」、「偉大的願望，一定要試試啊」。

也有網友認出女生真身為「cosplayer（角色扮演者）」網紅，修讀護理學系畢業，不時於Facebook、Instagram（IG）等社交平台分享生澄點滴，大讚是活潑可愛、個性率直的女生。

這是「00後」獨特許生日願望方式？該段「00後生日願望」影片近日在本港社交平網絡流傳。影片長31秒，1名穿著疑似畢業袍的年輕長髮女生，單手捧著點起蠟燭的生日蛋糕，閉上眼晴連珠炮發大聲講出生日願望。

00後女生許超詳細生日願望 撿iPhone認識李嘉誠兒子？

女生一口氣說出生日願望：「我的願望是明天撿到一支 iPhone 17 Pro Max，然後發現是李嘉誠的兒子掉的；接著他很看好我，給了我一份月薪十萬的祕書工作。然後又透過他朋友認識了我，是個鑽石王老五，之後我們兩個就幸福地雙宿雙飛。Yeah！謝謝，最後再中一次六合彩，拜託！」說畢她便吹熄蠟燭，露出尷尬笑容，旁邊朋友歡呼。

影片爆紅 網友：講出好多人的願望

影片發布短短5天已吸引超過3萬人「按讚」，相當受歡迎，其後更被人「偷片」放到不同平台，隨即被瘋傳。網友笑言「還真詳細阿，這生日願望」、「本來說出口的願望就不會實現，你還要講那麼大聲」、「3塊錢的蠟燭就想許下3億的願望？」、「神：這個人貪心得很………」、「原來願望是這樣許的！那我錯過太多了⋯⋯」、「叫你許願，沒叫你做白日夢」、「她只是講出好多人的願望」。

也有網友祝福女生願望早日達成，「那可得更拼一點，出去逛一整天看看能不能撿到吧（iPhone 17 Pro Max）」、「偉大的願望，一定要試試啊」。

女生甜美 身份曝光

而片中女生「爆紅」後，網友認出其真身為「cosplayer（角色扮演者）」網紅「藍幽namyau」，護理學系畢業，不時於Facebook、Instagram（IG）等社交平台分享生活點滴。她在12月9日發布這段「00後生日願望」影片，留言稱「為自己的未來感到堪憂」。

