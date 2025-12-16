快訊

台灣能用美軍不能用？專家：俄烏戰無人機經驗無助美軍對抗解放軍

影／酒駕撞死女清潔員...賓士男是安平知名餐飲業者 檢方鑑定死因出爐

整理包／從服飾商到狗仔始祖…黎智英成囚始末 看關鍵5年時間軸

香港甜妹生日許願爆紅！幻想「認識李嘉誠兒」內容曝 網爆笑：3塊蠟燭許3億願望

香港01／ 撰文／布萊恩
香港網絡近日瘋傳1段「00後生日願望」影片，有香港漂亮女生對著生日蛋糕許出連串生日願望。慶生、慶祝示意圖。圖／AI生成
香港網絡近日瘋傳1段「00後生日願望」影片，有香港漂亮女生對著生日蛋糕許出連串生日願望。慶生、慶祝示意圖。圖／AI生成

「00後」除了整頓職場，還要整頓生日願望？香港網絡近日瘋傳1段「00後生日願望」影片，有香港漂亮女生對著生日蛋糕許出連串生日願望，從撿獲iPhone 17 Pro Max到認識香港首富李嘉誠兒子，再獲得高薪厚職並結識「鑽石王老五」，故事環環相扣一氣呵成，目標清晰，加上女主角樣貌甜美及臉露笑容，瞬間吸引大量關注。

這段超狂生日願望影片在網上瘋傳爆紅，發布短短5天已吸引超過3萬人「按讚」。網友笑言「還真詳細阿，這生日願望」、「200元的蛋糕許200億的願望」、「本來說出口的願望就不會實現，你還要講那麼大聲」、「神：這個人貪心得很……」、「偉大的願望，一定要試試啊」。

也有網友認出女生真身為「cosplayer（角色扮演者）」網紅，修讀護理學系畢業，不時於Facebook、Instagram（IG）等社交平台分享生澄點滴，大讚是活潑可愛、個性率直的女生。

這是「00後」獨特許生日願望方式？該段「00後生日願望」影片近日在本港社交平網絡流傳。影片長31秒，1名穿著疑似畢業袍的年輕長髮女生，單手捧著點起蠟燭的生日蛋糕，閉上眼晴連珠炮發大聲講出生日願望。

00後女生許超詳細生日願望 撿iPhone認識李嘉誠兒子？

女生一口氣說出生日願望：「我的願望是明天撿到一支 iPhone 17 Pro Max，然後發現是李嘉誠的兒子掉的；接著他很看好我，給了我一份月薪十萬的祕書工作。然後又透過他朋友認識了我，是個鑽石王老五，之後我們兩個就幸福地雙宿雙飛。Yeah！謝謝，最後再中一次六合彩，拜託！」說畢她便吹熄蠟燭，露出尷尬笑容，旁邊朋友歡呼。

影片爆紅 網友：講出好多人的願望

影片發布短短5天已吸引超過3萬人「按讚」，相當受歡迎，其後更被人「偷片」放到不同平台，隨即被瘋傳。網友笑言「還真詳細阿，這生日願望」、「本來說出口的願望就不會實現，你還要講那麼大聲」、「3塊錢的蠟燭就想許下3億的願望？」、「神：這個人貪心得很………」、「原來願望是這樣許的！那我錯過太多了⋯⋯」、「叫你許願，沒叫你做白日夢」、「她只是講出好多人的願望」。

也有網友祝福女生願望早日達成，「那可得更拼一點，出去逛一整天看看能不能撿到吧（iPhone 17 Pro Max）」、「偉大的願望，一定要試試啊」。

女生甜美 身份曝光

而片中女生「爆紅」後，網友認出其真身為「cosplayer（角色扮演者）」網紅「藍幽namyau」，護理學系畢業，不時於Facebook、Instagram（IG）等社交平台分享生活點滴。她在12月9日發布這段「00後生日願望」影片，留言稱「為自己的未來感到堪憂」。

延伸閱讀：

驚！港女這樣穿性感遊西區 路人圍拍揭驚人身份：人生初體驗

中環仙氣女警執勤片瘋傳！網讚有驚喜 驚人背景曝光

文章授權轉載自《香港01》

生日 女生 香港 蠟燭 李嘉誠

相關新聞

香港甜妹生日許願爆紅！幻想「認識李嘉誠兒」內容曝 網爆笑：3塊蠟燭許3億願望

「00後」除了整頓職場，還要整頓生日願望？香港網絡近日瘋傳1段「00後生日願望」影片，有香港漂亮女生對著生日蛋糕許出連串生日願望，從撿獲iPhone 17 Pro Max到認識香港首富李嘉誠兒子…

廣東新會陳皮造假 70元批發價賣500元 6企業被連夜查

廣東新會陳皮遠近馳名，但央視「財經調查」日前曝光當地的陳皮年分虛標、產地及工藝造假等問題，1000元人民幣(約141美元...

港女子馬路暴走影片瘋傳！掀衣露出這東西後續更狂 1物品成焦點

雨中馬路跳舞所為何事？本港網路近日瘋傳影片，指香港深夜街頭馬路上有短裙女子陶醉跳舞，車輛擦身而過，其間女子向駛過車輛掀開外套露出內裏疑似...

天冷老闆在室內做1事險沒命 員工下班調皮「踢一腳」救了他

冬季氣溫驟降，民眾為了禦寒常緊閉門窗，卻忽略了室內取暖可能潛藏的致命危機。中國大陸山東近日發生一起驚險案例，一名老闆因嘴饞在密閉的辦公室內生火烤地瓜，不慎導致一氧化碳中毒昏迷。幸運的是，一名員工下班經過，見老闆叫不醒便調皮地踢了對方鞋底一腳，這才驚覺不對勁緊急送醫，成功從鬼門關前搶回一命。

大陸商場手扶梯夾死狗影片瘋傳！男女主人傷心抹淚 網斥：無資格喊

飼主帶寵物外出，切記要小心保護！香港近日瘋傳1支影片，顯示商場手扶梯上有一隻寵物狗被緊夾，已沒有反應疑被夾斃，身旁一對中年男女表現傷心，一直在抹眼淚。許多網友留言直斥，「自己害死那隻狗，為什麼不抱著牠？」、「無資格喊，根本就可以避免」、「完全無法接受香港還會發生這種事」。不過隨即有人留意到，現場背後有簡體字句子，而且目擊者操普通話，故相信並非在香港發生。

煮蛋教學精準到秒！陸「蛋神」分享超細節食譜 8天吸引350萬粉絲

大陸網友「愛吃蛋」憑藉一套精準到秒的煮蛋教學意外走紅，僅8天時間便收穫350萬粉絲，掀起了全網煮雞蛋熱潮，甚至央視影音帳號《央視頻》都大力稱讚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。