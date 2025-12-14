快訊

天冷老闆在室內做1事險沒命 員工下班調皮「踢一腳」救了他

聯合新聞網／ 綜合報導
天冷時民眾常在室內使用炭火取暖，對此專家提醒，若門窗緊閉容易導致一氧化碳中毒。示意圖／Ingimage
天冷時民眾常在室內使用炭火取暖，對此專家提醒，若門窗緊閉容易導致一氧化碳中毒。示意圖／Ingimage

冬季氣溫驟降，民眾為了禦寒常緊閉門窗，卻忽略了室內取暖可能潛藏的致命危機。中國大陸山東近日發生一起驚險案例，一名老闆因嘴饞在密閉的辦公室內生火烤地瓜，不慎導致一氧化碳中毒昏迷。幸運的是，一名員工下班經過，見老闆叫不醒便調皮地踢了對方鞋底一腳，這才驚覺不對勁緊急送醫，成功從鬼門關前搶回一命。

據陸媒報導，事發地點位於山東濰坊青州，由於正值寒冬，當地氣溫已降至冰點，徐姓老闆在臨近下班時間覺得飢餓，突發奇想利用辦公室內的烤盆，生起炭火烤地瓜果腹。然而，為了抵禦寒風，他將門窗緊緊關閉，殊不知炭火在不完全燃燒的情況下，產生了大量無色無味的一氧化碳，徐男在不知不覺中吸入過量毒氣，隨即癱軟在沙發上陷入昏迷。

就在千鈞一髮之際，一名與徐男從小一起長大的員工下班路過，隔著窗戶看見老闆躺在沙發上呼呼大睡，便大聲呼喚提醒下班時間到了。見老闆毫無反應，這名員工以為對方睡得太熟，便走近調皮地用腳踢了踢徐男的鞋底，試圖喚醒他。沒想到連踢兩腳、喊了幾聲後，對方依然紋絲不動，員工這才察覺事態嚴重，湊近一看發現徐男已失去意識，嚇得趕緊打開門窗通風並呼救送醫。

所幸送醫及時，徐男經搶救後身體並無大礙。回想起這段驚魂記，徐男餘悸猶存地表示，自己與該名員工是從小玩到大的好兄弟，平日下班都會互打招呼，這次多虧對方多看了一眼，甚至那關鍵的一腳，否則後果不堪設想。

隨著氣溫降低，這類一氧化碳中毒意外頻傳。專家提醒，一氧化碳無色、無味、無刺激性，被稱為隱形殺手。民眾在室內使用炭火取暖、圍爐煮火鍋，或是使用燃氣熱水器時，務必保持環境通風；一旦出現頭暈、噁心、嘔吐或四肢無力等症狀，應立即停止使用燃氣設備，打開門窗通風並盡速就醫，切勿因貪圖一時溫暖而賠上性命。

中毒 保暖 辦公室

飼主帶寵物外出，切記要小心保護！香港近日瘋傳1支影片，顯示商場手扶梯上有一隻寵物狗被緊夾，已沒有反應疑被夾斃，身旁一對中年男女表現傷心，一直在抹眼淚。許多網友留言直斥，「自己害死那隻狗，為什麼不抱著牠？」、「無資格喊,根本就可以避免」、「完全無法接受香港還會發生這種事」。不過隨即有人留意到，現場背後有簡體字句子，而且目擊者操普通話，故相信並非在香港發生。

大陸網友「愛吃蛋」憑藉一套精準到秒的煮蛋教學意外走紅，僅8天時間便收穫350萬粉絲，掀起了全網煮雞蛋熱潮，甚至央視影音帳號《央視頻》都大力稱讚...

山東威海榮成市西初家村村支書馮玉寬因在網上賣穀物小米，被小米公司法務以「關聯雷氏營銷」為由投訴下架視頻事件，持續引發關注...

北京下雪啦！據「氣象北京」消息，12日全市平均降雪量達0.6毫米，城區平均0.7毫米，最大降雪出現在房山三流水，為4毫米...

雨中馬路跳舞所為何事？香港網路近日瘋傳影片，指香港深夜街頭馬路上有短裙女子陶醉跳舞，車輛擦身而過，其間女子向駛過車輛掀開外套露出…

