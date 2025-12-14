大陸商場手扶梯夾死狗影片瘋傳！男女主人傷心抹淚 網斥：無資格喊

飼主帶寵物外出，切記要小心保護！香港近日瘋傳1支影片，顯示商場手扶梯上有一隻寵物狗被緊夾，已沒有反應疑被夾斃，身旁一對中年男女表現傷心，一直在抹眼淚。許多網友留言直斥，「自己害死那隻狗，為什麼不抱著牠？」、「無資格喊，根本就可以避免」、「完全無法接受香港還會發生這種事」。不過隨即有人留意到，現場背後有簡體字句子，而且目擊者操普通話，故相信並非在香港發生。

《香港01》翻查資料，發現影片早於2025年11月30日已在大陸網路流傳，影片同樣惹來網友議論。

近日有香港網民在threads上傳相關影片，片中可見一對中年男女蹲在商場的手扶梯上層位置，旁邊有隻小狗，狗狗遭手扶梯緊夾，當場已無反應，疑已被夾斃。該對男女表現傷心，分別用手或紙巾抹走眼淚。網友分析影片，懷疑有人攜狗狗乘搭手扶梯時沒有抱起，或者大意讓狗狗甩出，導致狗狗被梯級捲到毛髮夾斃，事件引來途人駐足觀看。

影片引起許多網友討論，「為什麼不抱著牠？狗狗好慘」、「這隻狗那麼輕，都懶得抱」、「養狗真的要考牌照」、「我想說香港不只是1隻狗狗夾到腳啦，作為主人可不可以不要這麼大意？」

片中背景見到有簡體字，加上目擊者亦操普通話，故有網友懷疑事件並非在港發生。《香港01》翻查資料，影片早在2025年11月30日已在大陸網路流傳，當時大量大陸網友討論事件，不少人認為該隻狗狗體型細小，主人帶着外出時，應放進寵物袋內，以免發生意外，紛紛認為狗主難辭其咎。

