煮蛋教學精準到秒！陸「蛋神」分享超細節食譜 8天吸引350萬粉絲

11月26日，大陸網友「愛吃蛋」憑藉一套精準到秒的煮蛋教學意外走紅，僅8天時間便收穫350萬粉絲，掀起了全網煮雞蛋熱潮，甚至央視影音帳號《央視頻》都大力稱讚，「從此煮雞蛋再也不用開盲盒了」。

《揚子晚報》報導，此前，一網友曬出老爸煮的「神仙雞蛋」，蛋黃帶有金沙紋路，評論區紛紛「跪求」秘方。網友「愛吃蛋」現身評論區，留下一句「水開下單，9分12秒撈出，立馬過涼水就可以煮出這樣的效果。」在大家的遲疑中，「愛吃蛋」直言，他一天要吃40個水煮蛋，已經吃了5年。

隨後，一票大陸網友們跟著嘗試後發現，只要照著做就能完美復刻，一時間「蛋神」威名漸起。在「愛吃蛋」發佈的影片裡，從冷水下鍋的水量控制，到不同熟度雞蛋對應的烹煮時長，都被精確到秒數標記。

比如溏心蛋需小火煮6分15秒，全熟蛋要煮9分40秒，連關火後悶泡的時間也做了詳細說明。教程中還加入了雞蛋大小、海拔高度對煮製時間的影響分析，超精密的細節讓不少網友直呼「刷新了對煮蛋的認知」。

一時間，大陸全網掀起一股「煮蛋風」，大家紛紛曬出自己的煮蛋成果，相關話題登上熱搜，衍生出「我的煮蛋翻車現場」、「精準煮蛋小技巧」等子話題，累計閱讀量超過億次。

煮蛋從玄學變成了科學，「愛吃蛋」在互聯網迅速漲粉，匯聚起了一群凝聚力強大的蛋家軍，其主頁開設的二十多個「蛋友群」均已爆滿。

截至12月12日16時許，「愛吃蛋」累計發布16條影片，粉絲量已達到381.4萬，大陸網友們更感性表示，「終於理解了『當一個人把一件事做到極致就是藝術』這句話，哪怕只是煮雞蛋。」

延伸閱讀：

不黏不破皮！煮湯圓6秘訣、第1步最多人錯 要用大或小火？

絕世神顏！河南15歲素顏少女七七因街拍意外爆紅 激似當年張柏芝

文章授權轉載自《香港01》