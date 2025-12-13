香港女馬路暴走！穿露腰短裙掀衣「大方展示」 1物品成焦點

雨中馬路跳舞所為何事？香港網路近日瘋傳影片，指香港深夜街頭馬路上有短裙女子陶醉跳舞，車輛擦身而過，其間女子向駛過車輛掀開外套露出內裡疑似「Bra Top」，之後更索性外套「大開」，扭臀轉身「360度舞動」直至影片結束。

網友看過影片議論紛紛，有人笑言，「這樣都攔不到車，還說香港人有愛」、「真好啊，自由奔放」、「真的是Singing in the rain」；亦有網友質疑是「博流量」。不過亦有大批網友「抓錯重點」，關注女子手上1樣物品。

有男網友於Facebook群組「車cam L（香港群組）」轉載該段「短裙女雨中跳舞」影片，留言「這真的要停車看」。

短裙女馬路跳舞掀衣露出 計程車擦身而過

影片長42秒，當時正值深夜下著大雨，馬路上車來車往，但有1名穿着露腰黑色短裙、長頭髮女子在斑馬線上跳舞。她把手機放在耳邊揮手舞動，前後踱步，陶醉其中，其間有計程車在她的近距離駛過，相當驚險。

打開外套「360度舞動」

女子之後舞動走近行人路，但突然對著馬路上的車輛掀開上身外套，露出內裡疑似「Bra Top」。隨後她繼續外套「大開」，扭臀轉身「360度舞動」直至影片結束。

雖然未知影片拍攝時間，但由於大雨淋漓，推測並非近日拍攝。

女子外套「大開」，扭臀轉身「360度舞動」直至影片結束。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網友笑：自由奔放

影片震撼網友，有人笑言，「這樣都攔不到車，還說香港人有愛」、「真好啊，自由奔放」、「有練過舞」、「我何嘗不想成為一個偉大的舞蹈家」、「真的是Singing in the rain」。也有網友質疑是網紅「博流量」。

女子手中物品反成焦點

然而亦有大批網友「抓錯重點」，關注女子手中手機於大雨中仍能正常使用，「好想知她用什麼手機，防水好強」。

