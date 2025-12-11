傳iPhone「1零件」是貴金屬…陸民眾瘋搶2天賣斷貨 官方急發聲

快訊

香港01／ 撰文：唐雪艷
近日一則「蘋果的取卡針因是鉑金材料，在二手平台回收人民幣300元」的消息在大陸社交網路上不脛而走，導致不少網友瘋狂購買。路透社

近日，一則「蘋果的取卡針因是鉑金材料，在二手平台回收人民幣300元（約新台幣1326元）」的消息在中國大陸社交網路上不脛而走，導致不少網友瘋狂購買。隨後，蘋果官方明確表示，「取卡針從未使用鉑金材質，實為液態金屬材質。」闢謠後，仍有人在繼續炒賣。

陸媒《封面新聞》報道，貴金屬市場持續變化，網絡傳聞蘋果的取卡針是由鉑金材料製作的，回收價可高達人民幣300元，引發了二手交易平台上的投機熱潮。

查詢大陸的二手平台發現，多人在出售原裝的蘋果取卡針，售價在人民幣80-500元（約新台幣354-2211元）之間，標題都標註着：「iphone原裝頂針，鉑金材質，懂的人來」，遠遠高出了蘋果官網的售價。線下的商家也表示，卡針兩天就賣斷貨，一天能接到20多個諮詢電話，店員表示，「現在店裏就剩最後一根了」。

隨着輿論持續發酵，蘋果官方作出回應。工作人員稱「公司從未宣稱取卡針使用鉑金材質，採用的是『液態金屬』的『非晶態合金』，由多種金屬混合而成。」貴金屬回收的業內人士表示，蘋果卡針的材質不是貴金屬，沒有專門的回收價值。

儘管有官方的闢謠，但鬧劇仍在持續，在二手平台上，標榜 「鉑金材質」的卡針銷售依然有成交量，但價格略有下降，多在200元（約新台幣884元）左右。一位在二手平台銷售「鉑金卡針」的賣家告訴大陸記者：「我知道這不是真鉑金，但網上都這麼說，而且真有人信、真有人買。這就是市場。」

鉑金是世界上最稀有的貴金屬之一，產出量相當於黃金的1/20。提煉過程也極其珍貴，需要花費5-6個月的時間才能從大約10噸的鉑金礦石中才能提煉出1盎司的純鉑金。相同重量的黃金，只需3周的時間即可從3噸礦石中提煉出來，因此價格高昂。

截止12月11日，國際現貨鉑金價格為1655.53美元/盎司（約新台幣51710元）；國內回收市場上不同純度鉑金價格有差異，如Pt999為357元/克（約新台幣1579元）、Pt950為339元/克（約新台幣1499元），但都超過300元。

文章授權轉載自《香港01》

