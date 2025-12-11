千萬粉絲網紅「藍戰非」遭綁架勒索 涉案人向大使館自首

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
抖音粉絲超過2600萬的旅遊網紅藍戰非，曾透露年收入可達九位數。日前自曝，在南非遭到禁錮脅持，同時勒索300萬人民幣。（微博截圖）
粉絲數目逾2400萬的大陸旅遊網紅「藍戰非」日前自爆在南非被3人綁架禁錮，事件有突破性發展。周三（10日）晚，有網友自稱是在南非對「藍戰非」實施非法行為的當事人，並表示自己已經到卡達的中國大使館自首請求遣返。

據《北京青年報》報導，周四（11日）中午，大陸駐卡達大使館工作人員證實，的確有人在當地向警方自首，因涉及個人隱私，不便過多透露。

網上自稱是涉案人的自白截圖也在網上流傳，當事人指自己沒有使用暴力手段，反指自己是因炒股和消費欠下巨額債務，然後特意埋伏控制藍戰非，並使用防狼噴霧對藍進行了勒索。

大陸旅遊網紅「藍戰非」日前發帖聲稱，在南非有偽裝粉絲的匪徒，聯同2名黑人，持刀闖入其在開普敦一間五星級酒店的房間，把其禁錮脅持。

期間有人試圖脅迫其轉帳、申請網貸，同時收集指紋、毛髮和精液等生物資訊，以威脅偽造「強姦」案阻止其報警。

「藍戰非」被劫持4、5小時後，匪徒終於離開酒店。藍即向當地警方報案及向中國大陸大使館求助。

不過大陸網友整理出，藍戰非的指控和自首的匪徒敘事的5大矛盾：

第一，藍戰非稱遭到三名綁匪（1名中國人+2名黑人）綁架，但自首者稱只有他一個人，兩名黑人其實是司機，而且沒有進房間，都離開了。

其次，藍戰非稱自己遭到持刀架頸，自首嫌犯稱自己只拿了防狼噴霧，所謂的槍枝是道具。

第三，藍戰非稱自己被迫剝衣拍照、申請網貸，採集口水、毛髮、精液等生物信息，威脅偽造「強姦案」阻止報警，自首者稱自己全程沒有和藍戰非有任何身體接觸，更未對他實施暴力脅迫，藍戰非全程狀態可控。

第四，藍戰非稱綁匪提前半年佈局，買通機場人員獲取航班信息、酒店人員協助開房，並設假出租車埋伏。自首者則稱是臨時預訂機票酒店，蹲守機場三天僅憑觀察鎖定目標，機場、酒店沒有任何參與，沒有「內鬼」。

第五，藍戰非稱綁匪索要300萬人民幣，並逼迫其申請網貸；自首者稱轉帳兩筆總計108.8萬人民幣，後者與使館通報的金額一致。

另據觀察者網，「藍戰非」最初以遊戲主播身分為人所知，後來變身旅遊博主，受到粉絲熱捧，其抖音粉絲超過2600萬。此前，藍戰非曾因在直播中透露收入潛力及資產狀況引發熱議。當時他宣稱，若全力投入商業化運作，年收入可達九位數。

隨後，其帳號一度被禁止關注。

陸男娶妻陷騙局！對方父母、嫁妝全造假 「老婆」詐騙罪判囚4年半

中國湖北隨州26歲男子申明（化名）陷入一場世紀婚姻騙局。去年5月，他與女友尹霞（化名）結婚，並給了14.8萬（人民幣，下同，約新台幣65萬元）禮金， 對方則陪嫁46萬元（約新台幣202萬元）存款單、100克金條、及一輛Benz。 然而，申明婚後才發現尹霞的嫁妝全是假，連她的名字、年齡也造假，Benz是租來的，甚至連尹霞的父母親都是演員。 近日，法院一審裁定尹霞詐騙罪罪成，判囚4年半，繼續追繳尹霞違法所得89140元（約新台幣39萬元），發還給申明。申明認為，一審判決結果低於預期，正考慮通過檢察機關申請抗訴。

被資遣反「暴富」！董事長寫推薦信 佳能陸廠裁員補償金曝光

11月24日，日企佳能（Canon）宣布關閉位於廣東省中山市的工廠，原以為會是一場資方與勞方之間的艱難協商，沒想到結局卻出乎意料。

餐廳貼公告「晚上暫停營業」…原因曝光後瘋傳！網感動：真心疼愛孩子

家長緊張子女學業成績十分平常，但有女網友發現有家長將孩子成績「公告天下」，事源是她在石籬1間食店鐵閘上，貼有告示指「由於孩子功課成績欠佳」…

把手搖飲當水喝！20歲女突患「詭異舞蹈病」不受控狂扭 醫揭恐怖真相

把手搖飲當水喝小心出大事！深圳一名20歲女子小文，因長期每天只吃一餐卻狂喝奶茶，近日身體竟出現詭異的「手舞足蹈」症狀且暴瘦。緊急就醫後，確診為罕見的糖尿病併發症「非酮症偏身舞蹈病」。醫師驚呼，此病多發於老年人，年輕案例全球少見，呼籲民眾切勿忽視高糖飲食的危害。

被「軍官男友」深度洗腦 上海女寄出4隻總價逾460萬名錶遭攔截追回

近日，上海警方成功攔截一起婚戀詐騙案，防止了劉女士遭受財產損失，並幫助她領回價值超過460萬元的高檔手錶。劉女士因深信「軍官男友」而陷入詐騙，4塊名錶已被打包待發，所幸警方在最後時刻介入。

