陸男娶妻陷騙局！對方父母、嫁妝全造假 「老婆」詐騙罪判囚4年半

中國湖北隨州26歲男子申明（化名）陷入一場世紀婚姻騙局。去年5月，他與女友尹霞（化名）結婚，並給了14.8萬（人民幣，下同，約新台幣65萬元）禮金， 對方則陪嫁46萬元（約新台幣202萬元）存款單、100克金條、及一輛Benz。

然而，申明婚後才發現尹霞的嫁妝全是假，連她的名字、年齡也造假，Benz是租來的，甚至連尹霞的父母親都是演員。

近日，法院一審裁定尹霞詐騙罪罪成，判囚4年半，繼續追繳尹霞違法所得89140元（約新台幣39萬元），發還給申明。申明認為，一審判決結果低於預期，正考慮通過檢察機關申請抗訴。

《瀟湘晨報》報導，檢方起訴書顯示，2022年5月，尹霞與申明通過某短片平台相識後談戀愛，線下見面後並發生性關係。同年9月，尹霞虛構自己懷孕並購買一張假超聲波紀錄以騙取申明信任，並虛構自己父親為高官、家庭條件優渥。2023年1月，尹霞告知申明自己「流產」，並提供虛假的醫院就診紀錄。

申明表示，兩人平均一、兩個月才會見面。尹霞出生於1989年，卻聲稱自己生於1994年，且一直找各種演員來扮演其家人。

2024年5月，申明和尹霞「奉子成婚」，在隨州老家辦酒席後，兩人準備前往青島女方家再辦酒席。尹霞帶走14.8萬現金禮金，並安排申明入住青島一幢「自家」別墅。申明一直希望盡快見到外父外母並舉辦婚禮，但尹霞稱因家庭矛盾，暫時不方便見。幾天後，尹霞給了申明一張46萬元（約新台幣202萬元）的「中國銀行存款單」、100克「金條」及Benz車鑰匙，他逐漸打消疑慮，開始準備辦理結婚證。

據起訴書，尹霞將14.8萬（約新台幣65萬元）現金帶回青島後，將106400元（約新台幣46.8萬元）存入銀行，其他現金用於開銷，至於交給申明的銀行存款單和金條都是網購，而他事後更得知，女方家「全部都是假的」。

同年5月下旬，兩人又回到湖北隨州，但幾天後，尹霞發脾氣要回青島。申明稱，當時他同意尹霞回去，但前提條件是退還彩禮。後來，他接到「丈母娘」來電稱，讓尹霞帶彩禮回家，車、存款單、金條留作抵押，而尹霞也在這通電話後消失無蹤。

此時，申明才意識到自己可能被騙。他通過車牌號查找，發現Benz是從租車行租來的，銀行存單、金條均造假，於是報警。同年6月，申明前往青島查詢尹霞的戶口信息，發現「查無此人」。

檢方起訴書顯示，2024年6月11日，申明及家屬前往武漢市與尹霞見面，要求尹霞退還彩禮及其他費用，尹霞陸續退還78700元（約新台幣34萬元）。同年10月19日，公安機關對尹霞涉嫌重婚罪立案偵查，尹霞在青島被警方拘捕歸案。

2025年5月20日，公安機關對尹霞涉嫌詐騙罪立案偵查。公安機關查明，2015年8月19日，尹霞與崔某某在山東萊州市民政局登記結婚，並育有一女，2020年至2021年期間，尹霞與崔某某因家庭矛盾感情不和，後雙方分居少有聯繫，女兒由崔某某撫養，但雙方未離婚。

2025年11月17日，尹霞因涉嫌重婚罪和詐騙罪一案在隨州市曾都區法院一審開庭，申明作為受害人參與庭審。法庭上，尹霞的態度讓申明感到驚訝，「她在法庭上可以說是目中無人，很囂張，她說我不需要賠償，也不需要取得諒解」。

申明表示，除了尹霞外，扮演她父母、哥哥的人也參與了詐騙行為，應當受到法律的嚴懲。

