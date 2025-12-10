餐廳貼公告「晚上暫停營業」…原因曝光後瘋傳！網感動：真心疼愛孩子

家長緊張子女學業成績十分平常，但有女網友發現有家長將孩子成績「公告天下」，事源是她在石籬1間食店鐵閘上，貼有告示指「由於孩子功課成績欠佳」，要花時間陪伴孩子而暫停晚市營業。不過，女網友笑言「全世界都知道你成績差了」。

事件引來網友熱議反應兩極，有人笑言「孩子：不是市道差，是我差」、「全世界都知道你有多愛自己的小孩」，也有人不認同做法，「把自己小孩成績差講出來，其實這樣公開羞辱可能會造成孩子的心理傷害」。

有女網友在Threads上發相，拍下食店告示，寫上「由於孩子功課成績欠佳，需多些陪伴，故此暫停晚市營業」，並寫上營業時間由早上7時至傍晚6時15分，即不做晚市。

食店因孩子成績欠佳停晚市 公告被瘋傳

事件引來不少網友留言，「孩子：不是市道差，是我差」、「要不要我幫他的小孩補習，他負責包我三餐，這樣可以嗎？」。有人認為告示有損孩子自尊心，「把自己小孩『成績差』講出來，其實這樣公開羞辱可能會造成孩子的心理傷害。其實他可以只說『我晚上要陪小孩寫功課／複習，所以晚餐時段暫停營業』」。

有人則認為「人家只是比較直白地說出實話，而且他也只是說「表現不佳」。難道你覺得要寫成『未如理想』才比較禮貌嗎？」。有人認為十分感動，「我只看到爸媽真心疼愛自己的孩子」、「雖然小孩成績不好可以找補習，但他們也沒有完全丟給外人，還是會自己看著來。香港有多少家長能做到這樣」、「我覺得這張要好好留著，將來小孩子會知道，他的父母親為了他的前途，願意犧牲掉賺錢、休息的時間」。

