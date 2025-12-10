被資遣反「暴富」！董事長寫推薦信 佳能陸廠裁員補償金曝光

11月24日，日企佳能（Canon）宣布關閉位於廣東省中山市的工廠，原以為會是一場資方與勞方之間的艱難協商，沒想到結局卻出乎意料。這場突如其來的關廠事件，非但沒有引發恐慌與不滿，反而因為公司提供的優渥離職補償方案，讓許多員工在社群上表達了對公司的感謝，甚至有人戲稱自己「一夜暴富」，羨煞陸網。

補償方案「誠意十足」 已知最高金額曝光

儘管網上盛傳「2.5N+1」（N為年資）的高標準，但多名員工證實實際補償金約在2.3N附近浮動。高達人民幣40萬元（約新台幣180萬元）的賠償「神話」僅是超過15年工齡老員工的特例，大部分員工的最終補償金額則多介於人民幣8萬至20萬元（約新台幣36萬至90萬元）之間。

根據大陸自媒體「滿天星的財務思維」表示，他們接觸了3位不同年資的員工，在工廠工作了18年的康偉，確實拿到了近人民幣40萬元（約新台幣180萬元）的補償金。這筆錢由四個部分組成：經濟補償金按2.5倍月薪計算，就業支援金相當於5個月工資，以及人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元）的「銘恩貢獻獎」和人民幣5000元（約新台幣2.25萬元）的「新征程奮鬥獎」。康偉坦言，「這是我工作18年的回報，但並非所有人都能拿這麼多」。

此外，在網路留言中，甚至有人透露自己是組裝組長，並表示「補償了人民幣88萬元（約新台幣396萬元）真的很感謝，回家養老了」。

不只真金白銀 董事長親筆信與專場招聘

比起真金白銀的補償金，更觸動員工的是那些「法律沒要求」的細節。公司董事長還親自為員工撰寫了推薦信，信中不吝讚揚員工「他是一名吃苦耐勞的人，工作熱心主動，工作能力強」等229個字，甚至附上配合背景調查的窗口聯繫方式，展現了企業對員工的人文關懷。有員工曬出推薦信後表示，「離職當天收到老闆寫的推薦信，有被暖到」。

對於工齡10年以上的老員工，公司還額外給了刻有名字的紀念金幣，擔心老員工找不到工作，特意聯繫了比亞迪等企業，為離職員工開辦了專場招聘會。根據中山人社局的數據，這次關廠涉及的千餘名員工中，已有六成透過當地的「穩崗六條」政策實現了再就業。