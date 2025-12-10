把手搖飲當水喝！20歲女突患「詭異舞蹈病」不受控狂扭 醫揭恐怖真相

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出，長期高血糖會損害腦部神經，導致患者出現不由自主的肢體動作，此症狀在年輕族群中極為罕見。示意圖/ingimage
手搖飲當水喝，小心出大事！中國大陸深圳一名20歲女子小文，因長期每天只吃一餐卻狂喝奶茶，近日身體竟出現詭異的「手舞足蹈」症狀且暴瘦。緊急就醫後，確診為罕見的糖尿病併發症「非酮症偏身舞蹈病」。醫師驚呼，此病多發於老年人，年輕案例全球少見，呼籲民眾切勿忽視高糖飲食的危害。

綜合陸媒報導，小文雖然年輕且無糖尿病家族史，近期卻發現單側肢體出現詭異的抽搐與舞動，尤其在夜間症狀更為劇烈，伴隨而來的還有體重急速下降。驚覺不對勁的她前往醫院求診，檢查結果讓醫師大吃一驚，她的糖化血色素（HbA1c）高達17.7%，遠超正常值5.7%的三倍之多，空腹血糖值也飆升至11.7mmol/L，最終被確診為「糖尿病性非酮症偏身舞蹈病」。

醫師進一步問診發現，小文的生活習慣極度不健康，她為了省事或減肥，長期每天只吃一頓飯，導致嚴重的營養攝取不足。與此同時，她把奶茶當成續命水，每周至少喝三杯以上，加上長期熬夜、缺乏運動，讓身體代謝系統徹底崩潰。醫師直言，奶茶中過量的糖分，正是壓垮小文健康的最後一根稻草。

針對市售手搖飲的糖分陷阱，醫師分析，一杯全糖奶茶的含糖量約等於14顆方糖，總量最高可達62克，遠超過世界衛生組織（WHO）建議的每日攝取上限25克。即便民眾選擇「微糖」或「三分糖」，含糖量仍可能有15至20克，更別提許多標榜「無糖」的飲品，其珍珠、椰果等配料在熬煮過程中已吸附大量糖分，這些「隱形糖」往往被消費者忽視，每100克配料就可能含有高達20克的糖。

醫師嚴肅地指出，長期高糖飲食會迫使胰臟的β細胞超負荷運作，導致細胞功能衰退，進而引發胰島素抗性。此外，過剩的糖分容易轉化為內臟脂肪堆積於腹部，釋放發炎因子惡化代謝狀況，部分奶茶使用的植脂末（奶精）更含有反式脂肪酸，長期食用恐增加血管硬化風險。

目前小文經治療後，血糖已逐漸穩定，詭異的舞蹈症狀也獲得緩解。醫師藉此案例呼籲，糖尿病已非老年人專利，年輕族群切勿仗著身體好就長期熬夜、暴飲暴食或過度依賴含糖飲料，以免代謝系統提前報銷，引發不可逆的嚴重併發症。

手搖飲 奶茶 糖尿病 罕見疾病 女生 血糖

