快訊

仙塔律師為什麼認罪？律師同業分析3關鍵：應非良心發現、停損操作罷了

專訪／蔣萬安打造第二個「護國神山」 輝達落腳北市幕後曝光

好想改日本名？日本殖民統治下那些失去名字的台灣人

被「軍官男友」深度洗腦 上海女寄出4隻總價逾460萬名錶遭攔截追回

香港01／ 撰文：陳進安
被攔截追回的名錶。（上海市公安局）
被攔截追回的名錶。（上海市公安局）

近日，上海警方成功攔截一起婚戀詐騙案，防止了劉女士遭受財產損失，並幫助她領回價值超過460萬元的高檔手錶。劉女士因深信「軍官男友」而陷入詐騙，4塊名錶已被打包待發，所幸警方在最後時刻介入。

據《澎湃新聞》報道，11月26日，上海市公安局黃浦分局反詐中心接到市反詐中心的緊急核查線索，懷疑劉女士可能成為冒充軍官的婚戀詐騙受害者。經調查，警方發現她在來滬前已多次向境外賬戶轉款，並在入住高檔酒店後頻繁購物，顯示她可能繼續向詐騙分子交付金錢。

當晚22時許，警方在酒店附近找到劉女士，她對「軍官朋友」的信任依然深厚，並對警方的勸阻表現出抗拒。面對此情況，警方採取迂回的聊天策略，並聯動市、區兩級反詐中心提供相關詐騙手法的背景資料。警方展示了一張從另一宗已破案件中獲得的假軍官證，該證件上的人與劉女士聯繫的「軍官」極其相似，但名字卻不一致。這個細節讓劉女士恍然大悟。民警對劉女士進行勸阻。（上海市公安局）

劉女士回想起，自來滬後，她已向對方指定地址郵寄了4塊高檔手錶，稱之為「投資平台充值」。當時已是深夜，快遞很可能已在途中。

警方隨即通過她的手機查詢物流信息，發現4塊手錶被分成4個包裹寄出，其中2塊正運往廣州，而另2塊已抵達浦東機場的流轉中心。警方迅速聯絡快遞公司，啟動緊急攔截程序。在與時間賽跑的過程中，客服標註急件、人工翻找包裹、臨時調整運輸路線。最終，在淩晨時分，4個包裹分別在廣州中轉站和浦東機場被成功攔獲。

黃浦分局反詐專班負責人分析指出，這類詐騙案件多針對情感空虛或具備一定經濟基礎的單身人士，透過建立戀愛關係取得信任，然後引導其進行投資。劉女士遭遇的正是典型的網絡婚戀詐騙，詐騙分子利用軍事制服形象和紀律部隊背景來增強可信度。

警方已與劉女士的家屬取得聯繫，在她領回手錶後，已在家人陪同下返回常住地，並將接受進一步的心理疏導。

警方提醒公眾，網絡交友需謹慎，特別是當對方提及投資、轉賬或寄送貴重物品時，應提高警惕。任何自稱為軍警人員要求資金往來或寄送財物的行為，很可能是詐騙。市民可下載「國家反詐中心」和「金護」APP，開啟預警功能，並在遇到可疑情況時，立即撥打110咨詢。

延伸閱讀：

公安懸紅通緝100名電詐在逃金主和骨幹人員　包括15名緬甸果敢人

四川51歲漢圖發財被騙到柬埔寨電詐園區　不會打字遭轉賣途中獲救

文章授權轉載自《香港01》

詐騙 手錶 公安 上海 浦東機場

相關新聞

被「軍官男友」深度洗腦 上海女寄出4隻總價逾460萬名錶遭攔截追回

近日，上海警方成功攔截一起婚戀詐騙案，防止了劉女士遭受財產損失，並幫助她領回價值超過460萬元的高檔手錶。劉女士因深信「軍官男友」而陷入詐騙，4塊名錶已被打包待發，所幸警方在最後時刻介入。

男子打卡山東未開發野山 驚險躍10米深裂縫｢跳崖｣ 網友斥嫌命長

近日，幾名男子在山東濰坊一處未經開發的野山懸崖處橫跳，引發關注。網絡流傳影片中，幾人在一處約10多米高、寬近3米的劈縫高崖逗留，並大膽橫跳而過，同行友人則在旁拍照。當地官方回應指，該處為野山，無專人管護，將就安全隱患進行了解與處理。

「最忙5人組」愈挖愈多 杭師大、科技平台都照搬百度人名

中國多個官方公告近日被踢爆照抄百度文庫「中國普通人名大全」姓名，名單中前五個姓名因照抄次數最多，被戲稱「全網最忙五人組」...

「最忙5人組」鬧劇／「張吉惟」組隊比賽 還配身分證號

近日，「全網最忙五人組」及其背後的百度文庫「10000中國普通人名大全」牽出諸多亂象。其中的「張吉惟」、「林國瑞」等名字...

紅標勁酒是「月經神仙水」？女顧客猛增 多地賣斷貨

近日，在社交平台上，有用戶稱紅標勁酒為「月經神仙水」，分享喝勁酒緩解痛經等內容，引發熱議。社交平台與「勁酒」相關的內容激...

搭地鐵打翻奶茶！她「脫圍巾」蹲地擦 陸網友讚：素質太高了

大陸蘇州崑山一名女子日前搭地鐵時，不小心將奶茶灑在車廂地板。她先拿出隨身衛生紙清理，但發現紙量不足，竟直接脫下圍巾繼續擦拭，把殘留的飲料盡量處理乾淨。這一幕被路人拍下後在網路瘋傳，許多網友大讚她「素質太高了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。