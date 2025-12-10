男子打卡山東未開發野山 驚險躍10米深裂縫｢跳崖｣ 網友斥嫌命長

快訊

香港01／ 撰文：鄭寧
有男子在山東濰坊一處未經開發的野山懸崖處橫跳，引發關注。 圖／《瀟湘晨報》
有男子在山東濰坊一處未經開發的野山懸崖處橫跳，引發關注。 圖／《瀟湘晨報》

近日，幾名男子在山東濰坊一處未經開發的野山懸崖處橫跳，引發關注。網絡流傳影片中，幾人在一處約10多米高、寬近3米的劈縫高崖逗留，並大膽橫跳而過，同行友人則在旁拍照。當地官方回應指，該處為野山，無專人管護，將就安全隱患進行了解與處理。

一段攝於山東濰坊的影片於12月7日在網絡流傳，影片中可見多名男子在一處高崖逗留，崖寬數米、高度約10多米，且周邊無護欄或安全提示標誌。其中一名男子在無任何安全措施的情況下，從高崖一側橫跳至對面，身後另有兩名男子為他拍照，對面亦有一名男子在場。

據《瀟湘晨報》報道，該地點位於濰坊青州市的劈山，官方資料顯示該處劈縫寬近3米、深10餘米，是當地一處特色景點。

12月8日，影片發布者接受媒體訪問時表示，該處是一座未經開發的野山，當日他們4人一同前往遊玩。他描述，「約兩三米寬，我們兩個跳過去了，兩個沒跳，不好跳的。」

據該山所屬的雲門山街道辦工作人員回應，該山屬於野山，沒有專人進行管護，表示將會將相關安全隱患反映給領導。青州市文旅局工作人員則回應稱，該地不算正式景區，不清楚山上是否設有安全設施，但會去了解並處理相關情況。

網友熱議：

一失足就作古啊！

不用管，失足了就順手埋在縫裡。

出了事，一個個就安靜了，還是嫌自己命太長了

沒啥的，國外一堆這種跑酷的，優勝劣汰了就好了

為了流量不要安全了

出事了別打119就好，消防員忙得很

