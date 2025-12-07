搭地鐵打翻奶茶！她「脫圍巾」蹲地擦 陸網友讚：素質太高了

大陸蘇州崑山一名女子日前搭地鐵時，不小心將奶茶灑在車廂地板。她先拿出衛生紙清理，但發現紙量不足，竟直接脫下圍巾繼續擦拭，把殘留的飲料盡量處理乾淨。這一幕被路人拍下後在網路瘋傳，許多網友大讚她「素質太高了」。

根據《荔枝新聞》報導，這名女子用圍巾擦地板的行為曝光後，獲得網友一面倒誇讚，「她的禮貌令人難以置信」、「我肯定做不到，我可能只會用紙巾擦一下」、「這素質太高了」、「太需要這樣正面的案例了」、「這種不給別人添麻煩的行為，值得表揚、大讚，希望這樣的人越來越多」。

蘇州地鐵得知情況後，也公開肯定她的體貼行為，感謝她的善舉，並呼籲大家文明乘車、保持車廂整潔。不過蘇州地鐵也表示，乘客若遇到飲料打翻、身體不適等突發狀況，都可以第一時間通知工作人員協助。

這名女子後來受訪時表示，其實當下只是覺得「這是我造成的髒亂，我不能把麻煩留給清潔人員」。沒想到自己的舉動被拍下，引起那麼多人討論。