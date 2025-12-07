快訊

癌症男疲累坐港鐵博愛座 遭阿婆辱罵：是不是男人？

香港01／ 撰文／布萊恩
本身患有癌症的香港男子發文，指自己乘搭港鐵時因感到疲累，坐在關愛座休息，詎料有1名老婦辱罵他不讓座。圖／Threads@cancerkiller2025
本身患有癌症的香港男子發文，指自己乘搭港鐵時因感到疲累，坐在關愛座休息，詎料有1名老婦辱罵他不讓座。圖／Threads@cancerkiller2025

港鐵「關愛座（優先座）」問題再掀爭議。有一名本身患有癌症的香港男子於社交平台發相發文，指他乘搭港鐵時因感到疲累，坐在關愛座休息，詎料有1名老婦辱罵他「都不知道是不是男人」。男子不忿反駁「是不是得了cancer（癌症）也不能坐」，沒想到老婦竟「無賴」回應，令他無語「做人不要這麼刻薄…是優先給需要關愛的人坐，不是老人的座位，不要倚老賣老」。

貼文引來網友熱議，紛紛批評老婦離譜，「嘴巴狠毒」、「你直接跟她說『我讓給妳坐，連癌症都讓給妳』」；亦有網友認為應取消「關愛座」，減少爭議，「其實真的要取消一些關愛座了，增加了很多爭議」。

「關愛座」是給有需要人士使用，並非老人專用座位。該香港男子於社交平台Threads發文分享坐「關愛座」不快經歷，他表示自己患有淋巴癌，11月30日（星期日）乘坐港鐵準備入院，由於行李沉重加上疲累，故坐在「關愛座」挨着玻璃休息。

原PO指出，當時另一個關愛座及對面座也有空位，詎料1名老婦上車後，即望住着他「嘩一聲」，更辱罵他冷嘲熱諷，「她跟我說『都不知道是不是男人』」。原PO不忿反駁，「我生氣地跟她說，是不是得了癌症都不能坐下？」，詎料老婦回應令他震驚，「她就很無賴地說，『欸，跟我說話？我不認識你』」。

原PO強調，「關愛座」不是「老人座」，不要「倚老賣老」，「做人不要這麼刻薄…我看那位阿婆會打英文，至少也受過高等教育。那位阿婆還能走能動，沒有拐杖，打了很久麻將，精神很好」，又感嘆「之前我都會讓座，沒想到有需要的時候會被人X」。

網友看後紛紛批評老婦離譜，「嘴巴好毒」、「好多所謂老人也倚老賣老」、「你直接跟她說『我讓給妳坐，連癌症都讓給妳』」、「其實你照坐大可不必理會，沒必要為了幾句無聊的話起心動念」、「我媽媽五十多歲，有心臟起搏器，爬完樓梯上了車廂，很不舒服，她說看到關愛座都不敢坐，就是怕惹上這些廢老」。

文章授權轉載自《香港01》

