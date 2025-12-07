快訊

今大雪！命理師曝「4生肖」年底一飛衝天 第一名事業、桃花、財運全都旺

年改衝擊…國小校長55歲退休擁733張ETF 今年配息達110多萬

獨立樂團震撼彈！吳仕群遭爆涉性侵「離岸流」急發聲除名

廣東男子患癲癇20年不敢獨自出門 醫生從顱內取出10公分寄生蟲

香港01／ 撰文／孫聖然
手術示意圖。 圖／ingimage
手術示意圖。 圖／ingimage

廣東汕尾一名52歲男子，自從21年前開始出現癲癇大發作以來，幾乎從未獨自出過門。近日，醫生竟從他顱內取出一條潛伏長達20多年、約10厘米的寄生蟲—裂頭蚴。

據《第一現場》報道，21年前，阿勇（化名）在睡夢中突然四肢抽搐、牙關咬緊、眼球上翻，完全失去意識。在當地醫院被診斷為「肉芽腫炎」，但醫生告知，手術可能加劇發作，阿勇選擇了保守治療。

服用抗癲癇藥後，阿勇依然會出現癲癇發作。他的心理壓力與日俱增，「每天在家，不敢一個人出門，擔心隨時發作。」他感覺腦袋始終堵着東西，只能靠小診所的藥物暫時緩解。

一年前，阿勇的病情進一步加重。每次發作後，會出現短暫失語、左側面癱和肢體麻木。顱腦MRI檢查結果提示，可能是寄生蟲感染。為尋求進一步診療，阿勇來到廣東三九腦科醫院。

神經外二科的醫生接診後，根據影像結果，發現其右額葉病變，局部肉芽腫形成伴周圍組織水腫。「這是大腦為了隔離入侵者築起一道隔離牆，周圍的腦組織被刺激得腫脹。」醫生解釋，這些影像特徵高度指向腦裂頭蚴病。經比對，病灶範圍穩定，手術時機成熟。

最終，手術採用神經導航技術，精確定位病變，醫生在顯微鏡下小心抓取寄生蟲、清理「蟲窩」，避免損傷周圍功能區腦組織。術中，一條長約10厘米的灰白色寄生蟲被完整取出。術後病理報告證實為裂頭蚴。

據介紹，裂頭蚴病多與飲食習慣相關，常因食用未煮熟的青蛙、蛇類，或飲用被污染的生水所致。阿勇回憶，自己曾喝過生水，後來偶爾也會食用生醃蝦蟹。

寄生蟲在大腦中「安家」後，會持續刺激周圍組織，引發肉芽腫和水腫，壓迫神經結構，進而導致癲癇、頭痛、肢體麻木甚至意識喪失。由於潛伏期長、症狀隱匿，極易被誤診為普通癲癇或腦腫瘤。

延伸閱讀：

深圳女腹痛半年　照大腸鏡活捉10厘米蛔蟲　恐是飲食習慣不佳惹禍

湖南25歲女腿痛兼長期腳痺　醫取出16年前埋腿內異物

文章授權轉載自《香港01》

癲癇 寄生蟲 廣東

延伸閱讀

不必遠道求醫 嘉基「正前開微創人工髖關節手術」突破200例　

「健腦小測驗」快速評估你的大腦健康 幫助延緩認知退化、預防失智症

大灣區「新三樣」 文化出海重要力量

廣東模特冠軍像大媽？ 官方搬出「真正」冠軍仍被嫌

相關新聞

廣東男子患癲癇20年不敢獨自出門 醫生從顱內取出10公分寄生蟲

廣東汕尾一名52歲男子，自從21年前開始出現癲癇大發作以來，幾乎從未獨自出過門。近日，醫生竟從他顱內取出一條潛伏長達20多年、約10厘米的寄生蟲—裂頭蚴。

癌症男疲累坐港鐵博愛座 遭阿婆辱罵：是不是男人？

港鐵「關愛座（優先座）」問題再掀爭議。有一名本身患有癌症的香港男子於社交平台發相發文，指他乘搭港鐵時因感到疲累，坐在關愛座休息，詎料有1名老婦辱罵他「都不知道是不是男人」。男子不忿反駁「是不是得了cancer（癌症）也不能坐」，沒想到老婦竟「無賴」回應，令他無語「做人不要這麼刻薄…是優先給需要關愛的人坐，不是老人的座位，不要倚老賣老」。

價差近10倍？陸高三生患A流看病拿藥 父上網一查驚見「超俗售價」

近日，中國大陸重慶一名高三女學生疑似患上A型流感，在當地衛生院就醫時，醫生給她開了一盒價格為86元（人民幣...

他為亡父辦寬頻過戶遭拒 客服堅持「本人簽名」…港網怒罵故意搞事

親人去世想轉寬頻合約和支付費用方式，相關電信公司竟然要求「死人」親自簽名？有香港男子於網上發文表示，其父親去...

太扯了 占道經營處罰名單驚見胡歌、孫儷 相關人員停職

近日有網友發現，遼寧撫順新撫區住建局於2019年10月21日公示的一占道經營處罰名單疑似有貓膩，上面的名字不但均為「姓氏...

陸旅行社巨頭「與柬埔寨旅遊局合作」震驚全網 連夜刪帳：不想接詐騙電話

近年有關東南亞詐騙園區的消息，令人聞風喪膽。12月1日，中國旅遊網站攜程（ctrip）宣佈與柬埔寨國家旅遊局合作，令中國網友深感意外，有人更激動稱要與注銷攜程帳號。還有網友翻出攜程「前科」，指2014

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。