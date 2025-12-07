廣東男子患癲癇20年不敢獨自出門 醫生從顱內取出10公分寄生蟲

廣東汕尾一名52歲男子，自從21年前開始出現癲癇大發作以來，幾乎從未獨自出過門。近日，醫生竟從他顱內取出一條潛伏長達20多年、約10厘米的寄生蟲—裂頭蚴。

據《第一現場》報道，21年前，阿勇（化名）在睡夢中突然四肢抽搐、牙關咬緊、眼球上翻，完全失去意識。在當地醫院被診斷為「肉芽腫炎」，但醫生告知，手術可能加劇發作，阿勇選擇了保守治療。

服用抗癲癇藥後，阿勇依然會出現癲癇發作。他的心理壓力與日俱增，「每天在家，不敢一個人出門，擔心隨時發作。」他感覺腦袋始終堵着東西，只能靠小診所的藥物暫時緩解。

一年前，阿勇的病情進一步加重。每次發作後，會出現短暫失語、左側面癱和肢體麻木。顱腦MRI檢查結果提示，可能是寄生蟲感染。為尋求進一步診療，阿勇來到廣東三九腦科醫院。

神經外二科的醫生接診後，根據影像結果，發現其右額葉病變，局部肉芽腫形成伴周圍組織水腫。「這是大腦為了隔離入侵者築起一道隔離牆，周圍的腦組織被刺激得腫脹。」醫生解釋，這些影像特徵高度指向腦裂頭蚴病。經比對，病灶範圍穩定，手術時機成熟。

最終，手術採用神經導航技術，精確定位病變，醫生在顯微鏡下小心抓取寄生蟲、清理「蟲窩」，避免損傷周圍功能區腦組織。術中，一條長約10厘米的灰白色寄生蟲被完整取出。術後病理報告證實為裂頭蚴。

據介紹，裂頭蚴病多與飲食習慣相關，常因食用未煮熟的青蛙、蛇類，或飲用被污染的生水所致。阿勇回憶，自己曾喝過生水，後來偶爾也會食用生醃蝦蟹。

寄生蟲在大腦中「安家」後，會持續刺激周圍組織，引發肉芽腫和水腫，壓迫神經結構，進而導致癲癇、頭痛、肢體麻木甚至意識喪失。由於潛伏期長、症狀隱匿，極易被誤診為普通癲癇或腦腫瘤。

延伸閱讀：

深圳女腹痛半年 照大腸鏡活捉10厘米蛔蟲 恐是飲食習慣不佳惹禍

湖南25歲女腿痛兼長期腳痺 醫取出16年前埋腿內異物

文章授權轉載自《香港01》