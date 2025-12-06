快訊

老闆誤信假通靈 改姓卻變衰「狗死、人病、公司挨罰」法官准改回

「缺三落四也要出海」海鯤艦6部主機僅4部能動？台船回應了

價差近10倍？陸高三生患A流看病拿藥 父上網一查驚見「超俗售價」

香港01／ 撰文／許靖雯
近日，中國大陸重慶一名高三女學生疑似患上A型流感，在當地衛生院就醫時，醫生給她開了一盒價格為86元（人民幣，下同，約新台幣380元）的膠囊。但女學生父親發現，同款藥在網上的售價只要9元（約新台幣39元）。藥品示意圖／AI生成
近日，中國大陸重慶一名高三女學生疑似患上A型流感，在當地衛生院就醫時，醫生給她開了一盒價格為86元（人民幣，下同，約新台幣380元）的奧司他韋（Oseltamivir Phosphate）膠囊。

但女學生父親發現，同款藥在網上的售價只要9元（約新台幣39元），價格相差9倍之多，此事引發外界關注。重慶酉陽縣衛健委對此回應，該品牌藥品全國統一掛網價86元，醫保局稱衛生院無違規之處。

陸媒報導，這名女學生父親稱，當時女兒在學校出現感冒症狀，吃藥後也沒有好轉，於是便讓她回老家治療。12月3日，女兒前往當地車田鄉衛生院，醫生給她開了奧司他韋膠囊和複方甘草片，價格分別是86元和10元（約新台幣44元），共計106元（約新台幣469元）。看到有盒藥賣86元，女學生父親認為太貴，便在網上搜了一下，發現有的藥店僅賣9元。

據女學生父親提供的藥物照片信息，這盒86元的奧司他韋膠囊系10粒裝，由珠海同源藥業有限公司生產。但在網上藥房，該品牌的同款藥價格大多10元以內，價格最低的是7.8元（約新台幣35元）。有藥房工作人員稱，這款藥線下門售價為20多元（約新台幣88元），而線上能便宜賣到10元以內，是因為網上平台有補貼。

事件引發外界關注，同一款藥，醫院為什麼賣那麼貴？《紅星新聞》12月4日報導，酉陽縣衛健委相關負責人稱，查閱重慶招采子系統平台，這款藥品在平台上的掛網價確系86元一盒，車田鄉衛生院醫生開具的藥品價格，按照採購價收取，不存在多收、誤收的情況。

有醫藥人士稱，網上的產品有可能是串貨產品，或者是平台補貼後的產品，以及臨近效期產品，造成價格差異大。但也有一些業內人士認為，臨床醫療藥品掛網價格虛高。

大陸正解決不同管道藥品價格差問題

據悉，大陸正著力解決不同管道藥品價格差異較大的問題。國家醫保局要求，要以網絡售藥平台「即送價」為錨點，比對各管道藥價，督促整改異常高價。今年3月起，湖南、山東、遼寧等地均發佈公告，要求藥企對掛網藥品價格自查自糾。

文章授權轉載自《香港01》

藥品 流感

