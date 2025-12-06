他為亡父辦寬頻過戶遭拒 客服堅持「本人簽名」…港網怒罵故意搞事

快訊

香港01／ 撰文／布萊恩
有香港男子於網上發文表示，其父親去世後，他向寬頻公司要求寬頻合約更改用戶名稱，不料客戶服務員堅持要「亡父」親自簽名。示意圖／ingimage
有香港男子於網上發文表示，其父親去世後，他向寬頻公司要求寬頻合約更改用戶名稱，不料客戶服務員堅持要「亡父」親自簽名。示意圖／ingimage

親人去世想轉寬頻合約和支付費用方式，相關電信公司竟然要求「死人」親自簽名？有香港男子於網上發文表示，其父親去世後，他向寬頻公司要求寬頻合約更改用戶名稱，不料客戶服務員堅持要「亡父」親自簽名，強調「你爸爸不簽名的話，沒辦法轉」。幾經辛苦成功更改用戶名稱，沒想到又因更改支付方式，再次被客服要求「亡父」親自簽名作實，令原PO「氣炸」，終出動絕招解決，事後感嘆「真心不明白，錯一次就算了，連錯兩次，到底想要怎樣？」

事件引來網友熱議，認為客服處理手法令人匪夷所思，「客服是不是在惹事啊？」、「自己去找已經過世的人簽名啦」、「叫客服把合約燒了，這樣就可以簽名」。該香港男子於Facebook發文，講述辦理「亡父」寬頻合約更改用戶名稱的離譜經歷。

轉「亡父」寬頻合約 客服要求「死者」親自簽名

原PO表示，由於父親去世，他向寬頻公司要求把「亡父」寬頻合約轉到其名下，惟客服人員竟堅持要其「亡父」親自簽名，令他不解問「他們讓我拿回去簽字，我說死亡證明都給你了，簽什麽名啊？」客服回覆「你爸爸不簽名的話，沒辦法轉...」，原PO聞言動怒反駁「那我豈不是得叫他（亡父）復活，簽個名給你嗎？」，又直言「你處理不了，就讓你上司處理，別浪費我的時間」。

成功轉合約後續更誇張

幾經辛苦終於成功更改用戶名稱，不料離譜事仍未結束。原PO指，寬頻合約更改用戶名稱後不久，發現支付方式出現問題，「明明已經叫他改了支付方式，還非要刷信用卡」。他於是再向客服戶映，沒想到對方再次要求其「亡父」親自簽名作實，令他「氣炸」，直接出「絕招」解決，「又發生同樣的事，還讓我爸簽字確認。這次我真不想再跟他廢話了，直接叫他經理來處理。我索性直接跟經理說了」，對方也很無奈。

原PO最後感嘆，「真心不明白，錯一次就算了，連錯兩次，到底想要怎樣？」

網友批客服離譜

網友看過事件議論紛紛，認為客服處事手法難以理解，「那些客服是不是在搞事？」、「叫他自己去找已經過世的人簽名啦」。

香港 爸爸 過世 客服

