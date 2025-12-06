快訊

XG Cocona公開非二元性別「完成切胸手術露疤痕」 勇曝心路歷程： 我沒有錯

獨／嘉義學校游泳隊教練伸狼爪！逼迫多名女學生拍裸照

中國「全網最忙五人組」現象 官媒批侵蝕社會信任

中央社／ 上海6日電

中國社會造假與敷衍風氣再成焦點。近日網友揭露，出自百度人名大全的最常見名字，同時出現在眾多政府標案評審、比賽獲獎者甚至公益項目受助名單。官媒批評此現象侵蝕社會信任，讓政府資訊公開成為形式。

百度文庫「10000中國普通人名大全」中「張吉惟、林國瑞、林玟書、林雅南、江奕雲」5人的名字，被曝頻繁出現在採購評審、比賽獲獎名單、行政處罰公示等不同場景，其中有的政府採購案涉及人民幣3000多萬元（逾新台幣1億3200萬元），引發輿論對公共事務造假的質疑，這5人也被稱為「全網最忙五人組」。

此外，這些人名還經常出現在專利發明人、學術期刊編委、物流考試通過名單等各種場景。

江蘇廣電總台荔枝新聞5日發布評論指出，如果說，一個草台班子搞一場書法比賽，可能是為了騙取報名費；那政府公示出現這種荒誕現象，就是一場不能容忍的公共事故了。它讓嚴肅的招投標程序淪為兒戲，讓行政處罰等政府公文的公信力大打折扣。

文章說：「今天可以虛構評審名單，明天是不是就能虛構投標材料？今天可以編造獲獎者，明天是不是就能炮製政策受益對象？當公眾開始懷疑每一份公示名單的真實性時，社會治理的成本將變得無比高昂」。

澎湃新聞評論，「最忙五人組」現象在侵蝕社會信任生態，破壞一些公共部門和社會機構的公信力。這場「大發現」只是事後監督，如何從「事後糾錯」進階到「事前預防」，值得更深入地探索。

「央視網評」今天發布相關評論，指一些單位把「信息公開」當成了完成任務的「形式」，只要紙面流程走完，根本不管內容真假。

文章說，這種「形式公開」很可能成為腐敗的遮羞布。「採購名單造假可能是為了給關係戶開綠燈，處罰名單造假或許是為了掩蓋執法缺位，賽事名單造假沒準是想借機斂財」，最終受損的都是公共利益和群眾權益。

「全網最忙五人組」持續發酵，湖北竹溪縣住建局已發布通報終止該項目的招投標程序；「華夏盃」書法比賽發布了道歉聲明，為所有報名選手全額退還參賽費用；杭州師範大學今天表示已組建調查小組，調查該校官網發布的「關於『多彩送教淳滋味』福彩公益金項目受助對象公示」名單是否真實問題。

百度

延伸閱讀

你們誰啊？中國「最忙五人組」 各地文件名都有他們名字

港府指有棚網檢測證明造假 勒令全港棚網下架

中官媒宣傳叉燒片 有網友扯港大火 挨轟無人性

韓媒：北韓官媒批美 意在強化中俄朝3方協調

相關新聞

陸旅行社巨頭「與柬埔寨旅遊局合作」震驚全網 連夜刪帳：不想接詐騙電話

近年有關東南亞詐騙園區的消息，令人聞風喪膽。12月1日，中國旅遊網站攜程（ctrip）宣佈與柬埔寨國家旅遊局合作，令中國網友深感意外，有人更激動稱要與注銷攜程帳號。還有網友翻出攜程「前科」，指2014

「尋找戀愛腦」…持股市值10億 90後游資大老徵婚 微信被加爆

自稱「90後」游資大老劉鑫近日發布徵婚啟事，他稱自己是超10家上市公司十大股東，持股市值超過10億元（人民幣，下同，約1...

真假？多生孩子能降死亡風險 北京大學這篇論文霸榜微博熱搜

北京大學公共衛生學院近日發表一篇論文稱，「男性患者每增加一個親生子女死亡風險降低4%，女性患者有3至4個親生子女死亡風險...

女兒一出生是金髮碧眼！江蘇夫妻驗DNA傻眼了 這次不是隔壁老王的鍋

江蘇一對夫妻近日因新生女兒的外貌引發巨大討論，因為父母明明都是典型亞洲臉孔，孩子卻有著明顯的金髮與藍眼睛。起初該孩子的「混血特徵」讓家屬一度懷疑發生抱錯嬰兒的情況，甚至一度擔心可能牽動夫妻間的信任問題。

中派機器人守中印邊境影片瘋傳 網：不用擔心高原反應

有博主發布影片「印度人疑拍到中國邊防機器人站崗」登上熱搜。畫面可見，在荒無人煙的高原環境中，鏡頭拉近能看到一個站立姿勢的...

汶川大地震10歲女孩從廢墟獲救 17年後救命恩人竟變一生伴侶

2008年5月12日，中國四川汶川發生8.0級大地震，造成超過6.9萬人遇難，另有近1.8萬人失蹤。天災無情，但人間有情，不少感人故事也在這場浩劫中上演。而在當年，救援戰士梁智斌從廣元市青川縣的一片廢墟中，救出10歲的劉喜美。令人意外的是，17年後，這雙手再次握住了劉喜美，但這次二人結成夫妻，從救命恩人轉變成相守一生的伴侶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。