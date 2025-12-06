快訊

女兒疑遭同學霸凌！走不動、癲癇發作…網紅醫師痛訴：會讓壞人付出代價

世足／2026美加墨世界盃分組抽籤 這次沒有「死亡之組」！

朱孝天為「畫面和諧」30天瘦15公斤！妻韓雯雯心碎護夫：別再傷害他

聽新聞
0:00 / 0:00

陸旅行社巨頭「與柬埔寨旅遊局合作」震驚全網 連夜刪帳：不想接詐騙電話

香港01／ 撰文／許靖雯
攜程集團副總裁陳冠其與柬埔寨旅遊局執行官KimMinea合影。圖／截自微博@中訪網觀察
攜程集團副總裁陳冠其與柬埔寨旅遊局執行官KimMinea合影。圖／截自微博@中訪網觀察

近年有關東南亞詐騙園區的消息，令人聞風喪膽。12月1日，中國旅遊網站攜程（ctrip）宣佈與柬埔寨國家旅遊局合作，令中國網友深感意外，有人更激動稱要與注銷攜程帳號。還有網友翻出攜程「前科」，指2014年攜程曾發生過資訊洩露事件，網友質疑「如今和柬埔寨合作，個人資訊會不會更容易被詐騙集團知道？」

12月1日，攜程與柬埔寨國家旅遊局在上海舉行合作簽約儀式，其隆重程度讓柬埔寨國家旅遊局首席執行官Kim Minea都專程飛過來。雙方計劃將柬埔寨打造成熱門旅遊地，其中包括獨家酒店套餐、景點聯票等項目。

攜程本意是吸引更多中國遊客去柬埔寨旅遊，但這個消息就像一顆炸彈，讓不少攜程用戶表示要刪除帳號，隨後一張「帳戶永久註銷成功」的截圖在微信朋友圈洗版。

有網友在社交媒體上稱，「我用了八年的攜程帳號，昨晚註銷了，寧可多花點錢買機票，也不想哪天接到柬埔寨打來的詐騙電話」，還有人吐槽「連夜解綁手機號、銀行卡，不然晚一步信息就沒了」，也有網友稱「我不是不相信攜程，我是不敢用自己的安全去賭。」

除了擔心柬埔寨的安全問題，中國網友如此抵觸攜程和柬埔寨合作，也因2014年攜程發生過因安全性漏洞導致使用者個資洩露的事件，其中用戶姓名、身份證、銀行卡等信息都被洩露。另外，攜程2018年也因過度收集資訊被工信部約談。

雖然攜程官網上羅列安全保障措施，但網友依舊不放心，「萬一個資流到詐騙集團怎麽辦？怎麼保證遊客的安全？」，更有網友直言，「在柬埔寨要是被綁架，攜程能把我救出來嗎？」

對於這場註銷帳號的風波，截至12月5日，未見攜程出面回應。有網友認爲，現在詐騙手段升級，不法分子用「低價旅遊團」當誘餌，把人騙到柬埔寨搞詐騙。而攜程還選擇和柬埔寨合作，其做法令人心寒。

攜程第三季純利錄得199億人幣　按年增近2倍　跨境旅遊表現強勁

陜西博主憑圖鎖定外逃柬埔寨疑犯蹤跡　協助警方跨國破案

文章授權轉載自《香港01》

柬埔寨 詐騙集團 綁架

相關新聞

陸旅行社巨頭「與柬埔寨旅遊局合作」震驚全網 連夜刪帳：不想接詐騙電話

近年有關東南亞詐騙園區的消息，令人聞風喪膽。12月1日，中國旅遊網站攜程（ctrip）宣佈與柬埔寨國家旅遊局合作，令中國網友深感意外，有人更激動稱要與注銷攜程帳號。還有網友翻出攜程「前科」，指2014

「尋找戀愛腦」…持股市值10億 90後游資大老徵婚 微信被加爆

自稱「90後」游資大老劉鑫近日發布徵婚啟事，他稱自己是超10家上市公司十大股東，持股市值超過10億元（人民幣，下同，約1...

真假？多生孩子能降死亡風險 北京大學這篇論文霸榜微博熱搜

北京大學公共衛生學院近日發表一篇論文稱，「男性患者每增加一個親生子女死亡風險降低4%，女性患者有3至4個親生子女死亡風險...

女兒一出生是金髮碧眼！江蘇夫妻驗DNA傻眼了 這次不是隔壁老王的鍋

江蘇一對夫妻近日因新生女兒的外貌引發巨大討論，因為父母明明都是典型亞洲臉孔，孩子卻有著明顯的金髮與藍眼睛。起初該孩子的「混血特徵」讓家屬一度懷疑發生抱錯嬰兒的情況，甚至一度擔心可能牽動夫妻間的信任問題。

中派機器人守中印邊境影片瘋傳 網：不用擔心高原反應

有博主發布影片「印度人疑拍到中國邊防機器人站崗」登上熱搜。畫面可見，在荒無人煙的高原環境中，鏡頭拉近能看到一個站立姿勢的...

汶川大地震10歲女孩從廢墟獲救 17年後救命恩人竟變一生伴侶

2008年5月12日，中國四川汶川發生8.0級大地震，造成超過6.9萬人遇難，另有近1.8萬人失蹤。天災無情，但人間有情，不少感人故事也在這場浩劫中上演。而在當年，救援戰士梁智斌從廣元市青川縣的一片廢墟中，救出10歲的劉喜美。令人意外的是，17年後，這雙手再次握住了劉喜美，但這次二人結成夫妻，從救命恩人轉變成相守一生的伴侶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。