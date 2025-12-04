女兒一出生是金髮碧眼！江蘇夫妻驗DNA傻眼了 這次不是隔壁老王的鍋

江蘇一對夫妻近日因新生女兒的外貌引發巨大討論，因為父母明明都是典型亞洲臉孔，孩子卻有著明顯的金髮與藍眼睛。起初該孩子的「混血特徵」讓家屬一度懷疑發生抱錯嬰兒的情況，甚至一度擔心可能牽動夫妻間的信任問題。

河南手機報報導，當初為了釐清真相，夫妻倆決定進行親子鑑定，結果顯示DNA完全吻合，確認女嬰確實為親生。全家百思不得其解，因為近三代親屬皆為黑髮黑眼的華人血統，看不出任何會出現如此歐洲外貌的可能性，只能將疑點回頭追溯到更早的家族成員。

經過家族長輩確認，孩子的曾祖父具有俄羅斯血統，夫妻倆推測是深藏已久的基因隔代遺傳突然顯現，才讓女兒有著明顯的歐洲人特徵，包括亮金色頭髮、藍色眼睛與較深邃的五官。這個外貌差異太過明顯，也難怪家人當下會震驚不已。

孩子父親透露，家族中多年來偏向生男孩，且所有成員從外觀上看都屬典型東方人，從未出現過類似表徵，因此這次隔代遺傳猶如「跳代現身」，讓全家驚訝又好奇。這段罕見的跨國血統遺傳故事也在網路上掀起不少討論。