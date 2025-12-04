快訊

金融存股族收聖誕禮包！13家金控獲利破5千億 中信金、新新金殖利率上看5%

台大爆肺結核匡列學生檢查 衛生局證實「非近期個案」

都上過同一堂課！台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

汶川大地震10歲女孩從廢墟獲救 17年後救命恩人竟變一生伴侶

香港01／ 撰文：陳進安
2008年中國四川發生汶川大地震，當時一名10歲女孩從廢墟中獲救，17年後救命恩人竟變一生伴侶。示意圖，非當事人。圖／ingimage
2008年中國四川發生汶川大地震，當時一名10歲女孩從廢墟中獲救，17年後救命恩人竟變一生伴侶。示意圖，非當事人。圖／ingimage

2008年5月12日，中國四川汶川發生8.0級大地震，造成超過6.9萬人遇難，另有近1.8萬人失蹤。天災無情，但人間有情，不少感人故事也在這場浩劫中上演。而在當年，救援戰士梁智斌從廣元市青川縣的一片廢墟中，救出10歲的劉喜美。令人意外的是，17年後，這雙手再次握住了劉喜美，但這次二人結成夫妻，從救命恩人轉變成相守一生的伴侶。

當年天災降臨時，劉喜美困在廢墟中，眼睛被光線刺痛，只能瞇著，但依稀記得那雙沾滿泥土卻像陽光一樣溫暖的手。雖然是救命恩人，但年紀尚輕的劉喜美沒有與梁智斌保持聯繫。

然而，有緣千里來相會，無緣對面不相逢，從四川分別後，兩人竟在12年後的湖南長沙街頭偶遇。當時，22歲的劉喜美正和父母一起吃飯，媽媽突然盯著隔壁桌的男人看了半天，說道：「那人身形，怎麽那麽像當年救你的梁戰士？」劉喜美看了看，試探著打招呼，「梁哥哥？是你嗎？」詎料對方真的是梁智斌，令劉喜美非常激動，同時有點害羞。

「她變化太大了，我完全沒認出來」，當年的小女孩已變得婷婷玉立，讓梁智斌感慨萬千。不過二人剛重逢時，梁智斌只是把劉喜美當成「需要照顧的小妹妹」，完全沒往男女關係的方面想，這也是因為二人年齡相差12歲，讓梁總覺得有代溝。不過劉喜美不以為然，主動與梁智斌分享日常，並跟他聊傳統文化等，一點一點地打開了梁智斌的心房，最後甚至主動告白。

「一開始心裡始終有個疙瘩，我比她大那麽多，我過不了這個坎」，雖然注定會有磨合，也常常因為「代溝」鬧笑話，但在二人共同努力並願意為對方改變下，終於成功跨越鴻溝，決定相守一生。劉喜美強調，如果只是報恩，二人根本走不到一起，「我們是因為愛，才想共度餘生」。梁智斌也認同，並指當年救人是職責，現在愛她是真心，「這是兩回事」。

延伸閱讀：

汶川地震手舉「長大我當空降兵」　男孩兌現17年前誓言亮相閱兵

有片｜汶川山泥傾瀉巨石滾落公路　越野車險被砸中與死神擦肩而過

文章授權轉載自《香港01》

地震 結婚

延伸閱讀

查明四川逾80噸「大寶貝」 幾代地質人費時50年才找到最大金礦

氣旋肆虐斯里蘭卡增至334死 2004海嘯後最慘重天災

四川發現特大金礦 價值3,344億元

228國家紀念公園遭批如廢墟 議員：多年未改善、未符國家級定位

相關新聞

汶川大地震10歲女孩從廢墟獲救 17年後救命恩人竟變一生伴侶

2008年5月12日，中國四川汶川發生8.0級大地震，造成超過6.9萬人遇難，另有近1.8萬人失蹤。天災無情，但人間有情，不少感人故事也在這場浩劫中上演。而在當年，救援戰士梁智斌從廣元市青川縣的一片廢墟中，救出10歲的劉喜美。令人意外的是，17年後，這雙手再次握住了劉喜美，但這次二人結成夫妻，從救命恩人轉變成相守一生的伴侶。

中國長沙燒烤店疑直播煮貓爪惹眾怒 商家澄清為狗肉：無違法

12月1日，多名網友舉報中國湖南長沙的一家燒烤店在直播烹煮小貓的爪子。2日，店家回應，「當天直播畫面裏烹煮的是狗爪，沒有管道去搞違法的東西」。

以為是黑胡椒…員工包餃子誤加1物 推拿店老闆中毒亡

新疆烏魯木齊一間推拿店日前上演離奇憾事，老闆吃了員工親手包的水餃後，突然出現頭暈、麻木與心悸等症狀，隔日搶救無效身亡。事後調查才發現，餃子餡裡竟誤放了「劇毒中藥材」，讓原本的節慶餐桌瞬間成了奪命陷阱。

港鐵男「尿袋」爆炸起火！女乘客險被燒驚呼 靠1物保命：好恐怖

使用「尿袋（外置充電器）」要小心！香港網絡瘋傳影片，指港鐵往樂富車廂內有乘客放在背包的「尿袋」爆炸起火，旁邊女乘客幾乎被波及，幸好隔着一塊玻璃才沒有燒到，後來有乘客冷靜「熄掉了車」，取來滅火器及「踩熄火」，才倖免於難。最終所有乘客要在樂富站落車，險被「燒到」的女乘客則猶有餘悸，提醒要檢查及使用合資格「尿袋」，「一定要換！一定要換！」。

兒子為「守孝習俗」睡亡母生前臥床 感染同款病毒險喪命

近日，浙江一名男子在母親過世後，遵照當地風俗，睡在母親生前的床舖，想以此讓老人家走得安心，惟他睡了10天後，便感到身體渾身乏力，還接連...

太離譜 溫州幹部拿好幾個人的「人臉面具」刷臉打卡

浙江溫州龍港市李家垟社區的李先生日前表示，社區書記李某某等多名幹部存在考勤弄虛作假行為，指稱社區黨委書記帶頭使用「人臉面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。