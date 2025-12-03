聽新聞
以為是黑胡椒…員工包餃子誤加1物 推拿店老闆中毒亡
新疆烏魯木齊一間推拿店日前發生離奇憾事，老闆吃了員工親手包的水餃後，突然出現頭暈、麻木與心悸等症狀，隔日搶救無效身亡。事後調查才發現，餃子餡裡竟誤放了「劇毒中藥材」，讓原本的節慶餐桌瞬間成了奪命陷阱。
根據《紅星新聞》報導，鄧姓女老闆平時會將多種食材與中藥材放在同一處，其中包含含高度毒性的「生烏」（烏頭鹼來源），卻沒有做出明確標示。去年（2024）冬至，她請技師賀男協助準備餃子，賀男在調餡時誤把「生烏」當成黑胡椒，舀取加入四大勺，共包了約200顆餃子。
當日中午，鄧老闆與陳姓醫師共同用餐，三人合計吃下約90顆，沒多久便陸續出現中毒症狀。老闆追問後才發現誤食烏頭鹼，陳醫師當時僅建議喝薑湯「解毒」，並未立刻要求送醫。
更致命的是，鄧老闆身體明顯不適，卻仍堅持替顧客按摩45分鐘，導致毒性進一步擴散。直到傍晚才被送往醫院，但為時已晚，隔日宣告不治。
醫學指出，烏頭鹼毒性極強，成人口服僅0.2毫克即可中毒，3至5毫克足以致命，誤食後極易快速惡化。
事後家屬提告求償人民幣80萬元（約台幣354萬元），法院審理後認定鄧老闆未妥善管理劇毒物，且延誤送醫，是主要原因，需自負70%責任，誤將毒物下鍋的技師負20%，誤判情況的陳醫師負10%。二審日前維持原判。
