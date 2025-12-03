以為是黑胡椒…員工包餃子誤加1物 推拿店老闆中毒亡

使用「尿袋（外置充電器）」要小心！香港網絡瘋傳影片，指港鐵往樂富車廂內有乘客放在背包的「尿袋」爆炸起火，旁邊女乘客幾乎被波及，幸好隔着一塊玻璃才沒有燒到，後來有乘客冷靜「熄掉了車」，取來滅火器及「踩熄火」，才倖免於難。最終所有乘客要在樂富站落車，險被「燒到」的女乘客則猶有餘悸，提醒要檢查及使用合資格「尿袋」，「一定要換！一定要換！」。

2025-12-03 08:20