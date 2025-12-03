快訊

港鐵男「尿袋」爆炸起火！女乘客險被燒驚呼 靠1物保命：好恐怖

香港01／ 撰文：布萊恩
戴帽男之後展示燒毀位置，見到背包燒穿1個大洞，充電線仍連着「尿袋」。（Threads@veritychan）
戴帽男之後展示燒毀位置，見到背包燒穿1個大洞，充電線仍連着「尿袋」。（Threads@veritychan）

使用「尿袋（外置充電器）」要小心！香港網絡瘋傳影片，指港鐵往樂富車廂內有乘客放在背包的「尿袋」爆炸起火，旁邊女乘客幾乎被波及，幸好隔着一塊玻璃才沒有燒到，後來有乘客冷靜「熄掉了車」，取來滅火器及「踩熄火」，才倖免於難。最終所有乘客要在樂富站落車，險被「燒到」的女乘客則猶有餘悸，提醒要檢查及使用合資格「尿袋」，「一定要換！一定要換！」。

網友看過影片驚呼「恐怖」，「真的好恐怖」；亦有網友提醒如「尿袋」出現2個情況，就要注意，以防發生危險。

「大家真係要用合資格的Power Banks（外置充電器）！」有女乘客於社交平台發布影片，指11月30日乘搭港鐵列車駛往樂富時，有乘客放在背包的「尿袋」爆炸起火，她幾乎被波及，「嚇死我……突然間大家對視，好大陣煙味。原來是他的包著火，外置充電器的鋰電池在地鐵裡爆了……好危險，而當事人自己都不知道，差點燒到我的頭髮，好在隔了一塊玻璃……」。

港鐵男背包「尿袋」起火　女乘客險被波及驚呼

從樓主上載影片見到，戴帽的男乘客發現背包起火，不斷把起火位置向地上磨擦嘗試滅火，有女聲驚呼「哇，你的書包還在那裡呢」，亦有男聲問「燒了一個袋你都不知道啊？」。戴帽男之後展示燒毀位置，見到背包燒穿1個大洞，充電線仍連着「尿袋」，有女聲表示「嚇死我啊，嚇死我啊！」；見戴帽男繼續拖動背包，女聲連忙阻止，「哇哇哇，別碰他啊！它還在燒嗎？」，獲回應「熄火了，熄火了」。

樓主補充，當時該乘客把打火機及「尿袋」放在一起，而起火後，幸好有乘客冷靜「熄了車，拿了滅火器，並把火踩滅」，化險為夷，「已經有人很冷靜，這樣拿了滅火器再通知車長，所以在下一個站所有人都要下車」。

女乘客：一定要用合資格外置充電器

事後樓主猶有餘悸，提醒要檢查及使用合資格「尿袋」，「我剛剛回到家也檢查了一下哪些電池有問題，立刻清理！本來只是把它們放在那裡，想著沒事，但現在擔心放著也會爆……一定要用合格的外置充電器！還有定期更換，如果看到電池鼓起來，或者發熱很厲害，一定要換！一定要換！」。

而另一段由其他乘客拍攝的影片見到，列車已駛到樂富站，車上乘客全部下車，現場略顯混亂，但有乘客表示「出來了就不用怕」。拍片者留言「X，剛剛樂富地鐵站有一列地鐵列車起火」。

網友呼恐怖　提醒充電器出現2情況要留意

影片震驚網友，「真的很恐怖」、「就是他，害得整輛車的人在樂富地鐵站下車，好在沒事」。亦有網友提醒如「尿袋」出現2個情況，就要注意，以防發生危險「可以留意一下，包括電量流失得很快，使用時很熱，都是鋰電池損耗的現象，而且不限於大家常說的低品質尿袋，例如手機、對講機。如果要丟棄，記得上網查找正確的棄置方法，不然有可能引發火災」、「其實很多人沒有鋰電池的安全概念，電池稍微膨脹一點就覺得沒問題繼續使用，實際上非常危險」。

港鐵：觀塘綫整體列車服務受輕微影響

港鐵回覆《香港01》表示，11月30日晚上一列觀塘綫列車駛往樂富站期間，車長收到乘客報告，表示有1名乘客背包內的充電池懷疑有火花並冒煙，車長隨即通知車務控制中心，樂富站職員在列車到站後上車處理，沒有發現有物件着火，有乘客通知職員，見到該名乘客自行撲熄冒煙的充電池，並已攜同充電池離開。

港鐵指，為審慎起見，職員安排乘客轉乘下班列車繼續行程，並安排該列車回車廠檢查，事件中沒有人受傷，觀塘綫整體列車服務受輕微影響。

文章授權轉載自《香港01》

