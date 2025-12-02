兒子為「守孝習俗」睡亡母生前臥床 感染同款病毒險喪命

近日，浙江一名男子在母親過世後，遵照當地風俗，睡在母親生前的床舖，想以此讓老人家走得安心，惟他睡了10天後，便感到身體渾身乏力，還接連腹瀉和嘔吐，之後被確診感染新型布尼亞病毒（發熱伴血小板減少綜合症；SFTSV），原因竟是其母生前或被感染，睡在同一張床上遂被傳染。

《齊魯晚報》報導，陳叔86歲的母親早前因頻繁腹瀉和全身乏力，發病幾天後便去世。據悉，當地有「壓鬼床」習俗，意思是老人去世後，兒女需輪流睡過世長輩的床，讓其可以安心上路。

陳叔便按照習俗，睡在母親的床舖，未料他睡了10天便發覺渾身不適、乏力，初時他以為是此前張羅喪事太過勞累，並未放在心上，但兩天後身體狀況急速下降，不僅腹瀉還嘔吐，即使服藥也無好轉。

陳叔到當地醫院檢查，結果顯示肌酸激酶（CK）指標明顯升高，隨後他轉至浙江大學醫學院附屬第一醫院。經多學科的醫生會診，發現其血小板計數僅26×10⁹／Ｌ（正常值100－300×10⁹／L）且多項指標異常，最後確診感染一種與蜱蟲相關的病毒——新型布尼亞病毒。

患者感染新型布尼亞病毒，典型表現是發燒、血小板減少，常伴有乏力、肌肉酸痛、噁心、嘔吐、腹瀉，嚴重時會出現多器官衰竭，長者是高危人群。

經過醫生追問和了解，發現病因大概率是陳叔母親生前常去菜地，被蜱蟲叮咬感染該病毒，而陳叔處理母親遺物及睡在其床上，因接觸殘留分泌物，通過破損皮膚或黏膜，最後被感染。

新型布尼亞病毒暫無特效藥和疫苗，但通過補充體液、退燒、調節免疫、抗炎等對症治療，陳叔已無生命危險。

文章授權轉載自《香港01》