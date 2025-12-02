快訊

全聯鯛魚排藥檢超標急下架 第三方單位檢驗結果大逆轉

陸配被註銷台灣戶籍…錢麗今晚辦理離職 華碩官方回應了

國防預算遭封殺…賴總統：在野黨準備走另一條路 未來恐成愛國者治台

兒子為「守孝習俗」睡亡母生前臥床 感染同款病毒險喪命

香港01／ 撰文：許靖雯
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

近日，浙江一名男子在母親過世後，遵照當地風俗，睡在母親生前的床舖，想以此讓老人家走得安心，惟他睡了10天後，便感到身體渾身乏力，還接連腹瀉和嘔吐，之後被確診感染新型布尼亞病毒（發熱伴血小板減少綜合症；SFTSV），原因竟是其母生前或被感染，睡在同一張床上遂被傳染。

《齊魯晚報》報導，陳叔86歲的母親早前因頻繁腹瀉和全身乏力，發病幾天後便去世。據悉，當地有「壓鬼床」習俗，意思是老人去世後，兒女需輪流睡過世長輩的床，讓其可以安心上路。

陳叔便按照習俗，睡在母親的床舖，未料他睡了10天便發覺渾身不適、乏力，初時他以為是此前張羅喪事太過勞累，並未放在心上，但兩天後身體狀況急速下降，不僅腹瀉還嘔吐，即使服藥也無好轉。

陳叔到當地醫院檢查，結果顯示肌酸激酶（CK）指標明顯升高，隨後他轉至浙江大學醫學院附屬第一醫院。經多學科的醫生會診，發現其血小板計數僅26×10⁹／Ｌ（正常值100－300×10⁹／L）且多項指標異常，最後確診感染一種與蜱蟲相關的病毒——新型布尼亞病毒。

患者感染新型布尼亞病毒，典型表現是發燒、血小板減少，常伴有乏力、肌肉酸痛、噁心、嘔吐、腹瀉，嚴重時會出現多器官衰竭，長者是高危人群。

經過醫生追問和了解，發現病因大概率是陳叔母親生前常去菜地，被蜱蟲叮咬感染該病毒，而陳叔處理母親遺物及睡在其床上，因接觸殘留分泌物，通過破損皮膚或黏膜，最後被感染。

新型布尼亞病毒暫無特效藥和疫苗，但通過補充體液、退燒、調節免疫、抗炎等對症治療，陳叔已無生命危險。

延伸閱讀：

初生嬰孩嘴巴及面不可吻！或變「死亡之吻」非得要錫請選這2位置

美國九個月來爆首宗人類患禽流感個案 專家：公眾面臨感染風險低

文章授權轉載自《香港01》

病毒 母親 習俗 醫生

相關新聞

兒子為「守孝習俗」睡亡母生前臥床 感染同款病毒險喪命

近日，浙江一名男子在母親過世後，遵照當地風俗，睡在母親生前的床舖，想以此讓老人家走得安心，惟他睡了10天後，便感到身體渾身乏力，還接連...

太離譜 溫州幹部拿好幾個人的「人臉面具」刷臉打卡

浙江溫州龍港市李家垟社區的李先生日前表示，社區書記李某某等多名幹部存在考勤弄虛作假行為，指稱社區黨委書記帶頭使用「人臉面...

雲南27歲女隨禮百元 蹭百場婚宴打包剩菜 真相讓人破防

雲南省保山市一名27歲女子宣宣（化名），因為「蹭」婚宴火了。她一年內參加逾100場婚宴現場，隨禮100元人民幣(約14美...

挖出古文物！男子挖蚯蚓意外挖出銅鼓 30公斤重來自千年前

近日，在柳州市柳城縣大埔鎮南村的河背屯，村民在小河邊的竹林裡挖掘釣魚用的蚯蚓時，意外發現了一面上千年的銅鼓，且保存完好。這面銅鼓直徑69厘米（69公分），重達59斤（大陸1斤為0.5公斤，59斤為29.5公斤），中央裝飾有精美的太陽紋，鼓邊鑄有四隻青蛙。目前，柳城縣已向自治區報告，並將進行詳細鑒定。

「哪位少爺吸了」…吸毒紀錄將修法封存 網質疑特權洗白

新修訂的「治安管理處罰法」2026年1月1日起施行，第136條確立將吸毒、嫖娼等違法行為紀錄納入封存範圍，立意原本是為提...

生理期馬爾地夫潛水硬要看鯊魚…她被咬傷 網質疑這點

一則「中國遊客在馬爾地夫潛水被鯊魚咬傷」的消息斥日在社交平台廣泛傳播；該網友28日表示，自己是在生理期下水，但被咬原因可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。