快訊

挖出古文物！男子挖蚯蚓意外挖出銅鼓 30公斤重來自千年前

香港01／ 撰文／陳進安
銅鼓全貌。（南國今報）
銅鼓全貌。（南國今報）

近日，在柳州市柳城縣大埔鎮南村的河背屯，村民在小河邊的竹林裡挖掘釣魚用的蚯蚓時，意外發現了一面上千年的銅鼓，且保存完好。這面銅鼓直徑69厘米（69公分），重達59斤（大陸1斤為0.5公斤，59斤為29.5公斤），中央裝飾有精美的太陽紋，鼓邊鑄有四隻青蛙。目前，柳城縣已向自治區報告，並將進行詳細鑒定。

在河背屯的竹林中，留有一堆新挖的黃土，正是銅鼓重現的地點。11月20日，村民楊建球因挖蚯蚓而意外發現了一個堅硬的物體，經進一步挖掘後，竟發現是一面銅鼓。他立即向相關部門報告了這一發現。

「雖然車壞了，但我最擔心的還是文物的安全。」11月23日，柳城縣博物館館長廖桂引等專家來到現場，安全將銅鼓運回博物館，並頒發了證書給村民。

當地村民回憶，早在上世紀60年代，就有人在此挖土建房，挖至兩三米深，但當時並未發現這面銅鼓。如今，經過半個多世紀的沉寂，這個寶貝終於與大家見面。

這面銅鼓的造型莊重，無底腹空，曲腰鼓胸，給人以穩定的感覺。鼓面中央的太陽紋吸引眼球，周圍以18個暈圈裝飾，鼓邊則鑄有四隻精美的青蛙，分別位於東、西、南、北方。

鼓耳對稱設置在銅腰兩側，鼓胸和鼓腰上則有眾多裝飾性圖案，鼓足底部則保持素面，形成虛實相間的效果。儘管經歷了千年，輕輕敲擊鼓面，鼓聲依然清脆悅耳，彷彿歷史的韻律依然迴響。

銅鼓是中國南方古代民族鑄造的青銅禮樂器，迄今已有超過2700年的歷史，最初用途是炊具，後逐漸演變為禮樂器，並在祭祀及戰爭中具有重要地位。

廖桂引表示，這面銅鼓的出土，表明近2000年前的柳城已經擁有極為繁榮的文化交流。他補充說，這是柳城首次出土古代銅鼓。經初步考證，這面銅鼓可能源於漢代至唐代，具體年代尚待進一步鑒定。廖桂引指出，待鑒定完成後，將逐步揭曉這面銅鼓的更多故事。

文章授權轉載自《香港01》

