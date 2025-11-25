聽新聞
健美比賽混入「多肉男」首輪即出局 擺POSE全場忍不住笑出聲
在周日（23日）於重慶舉行的首屆永川區青年健身健美公開賽上，一位肚子圓滾滾的選手陳豪引起了廣泛關注。他的豐滿身材與其他健美選手的肌肉線條形成明顯對比，賽場上的多段畫面迅速在網上傳播，引發網友們的熱烈討論。
28歲的陳豪比賽姿勢顯得不太熟練，時常模仿其他選手的動作，這使得現場氛圍十分幽默，甚至連台下觀眾和其他選手都忍不住笑出聲。有網友調侃道，「這是第一次見到練膽子的選手」。
該比賽全名為「首屆永川區青年健身健美公開賽暨大中專（院）校『運動超模』選拔賽」，由重慶城市科技學院等承辦。該校的一名工作人員確認了比賽的舉行，但並不清楚具體情況。
協辦單位的工作人員則表示，陳豪是他們健身館的管理人員，而非學生，也不是為了所謂「賺學分」而參賽。他又表示，上述比賽是一個規模相對較小的比賽，對於報名門檻的要求和限制並沒有十分嚴格，陳豪是自願報名的，在第一輪小組賽即被淘汰。
陳豪在接受訪問時表示，自己在健身行業已有9年經驗，儘管身材不如其他選手，他依然希望藉此機會表現自己。他透露，之前體重為135斤（約67.5公斤），而目前已增至175斤（約87.5公斤）。他坦言，自己在比賽中不熟悉健美動作，因此顯得有些笨拙，但他的心態十分正面，對網友們的調侃表示支持。
陳豪的女朋友也對網上流傳的影片表示支持，並覺得他的表現十分搞笑。無論如何，這場比賽皆讓他在網上獲得了不少關注與支持。
