「不是要抵制日本嗎？」壽司郎在陸人氣不減 民眾跟黃牛買號碼牌

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
有大陸網友11月中分享壽司郎大排長龍的照片，並稱排隊太誇張，要等120分鐘。圖／取自微博
中日關係緊張的當下，在陸經營的日本餐飲品牌發展也受關注。近日，大陸社群平台上出現「北京壽司郎黃牛震撼首發交換模式」的討論，有消費者表示因壽司郎門市周末不開放線上預約，便花了人民幣38.88元（合約新台幣172元）跟黃牛買了號碼，並被要求到店後新取兩個號碼，交給黃牛作為交換。

壽司郎在大陸人氣頗高，2024年8月21日，壽司郎的北京首店在西單大悅城正式開業，現場排隊達到1500桌，最長排隊時間超過10小時；今年4月30日開業的杭州首店，開業後1個月內的線上預約全滿；12月即將開出的上海兩家門市，提前一個月線上預約已顯示約滿。

即使近期中日關係日益緊張，壽司郎的生意似乎熱度不減，不少人提到壽司郎的排隊人潮很誇張，有大陸網友23日到壽司郎用餐，他手拿編號252的號碼牌，寫道「你們什麼意思，不是要抵制日本嗎，怎麼還這麼多人排隊 ​」，也有網友表示「這麼抵制日本怎麼不抵制壽司郎啊？ ​」

微信公眾號「博客COVER」指出，自從「核污染」事件後，大陸日料行業一直受到嚴峻挑戰，而而壽司郎的成功，本質上是把高端食材搬到連鎖壽司店裡，充分滿足大陸消費者在當下既想吃點好的，又不能吃貴了的需求。

界面新聞報導，壽司郎為最大化座位利用率，設計出一套複雜的排隊流程，比如線上可提前30天預約取號，也可以當天實時線上取號，線下也提供門市取號，其中門市取號與預約取號互不佔用名額。但線上兩種方式取的號都需要人到門市簽到後才進行叫號。

這種做法的好處是保障家庭客、遠距離用戶的彈性，但當消費者一多就會出現混亂與抱怨。也因為取號系統並不要求強身份綁定，使得黃牛通過多設備搶號、囤號、轉賣形成可行鏈路，還有黃牛開發出「高仿」的排號預約系統。

壽司郎在大陸開店的速度不算太快，截至2025年8月31日，壽司郎在大陸門市數量為63家，今年下半年以來，壽司郎接連宣布進入寧波、無錫、上海等空白市場，也不斷在杭州、廣州等地的周邊不斷下沉（指三線及以下城市、縣鎮與農村地區的消費市場）開店。

