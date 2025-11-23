海南三亞超市1女子赤腳站海鮮櫃內清潔 店方：下架並照價賠償
周五（21日），一名網友爆料，在海南三亞一家超市內，一名女子赤腳踩進裝有蝦的海鮮池中，用抹布清潔更高處的海鮮池。畫面中出現的標牌上寫著「對蝦」。此事引起了許多網友的關注和不滿，「拋開衛生問題，萬一腳滑真的很危險」、「一定要這樣洗嗎？」
事件發生在海南省三亞市吉陽區的一家超市。周六（22日），陸媒致電該超市，工作人員表示，管理層已經處理了此事，但具體情況不太清楚。
該超市另一名工作人員進一步透露，海鮮區是承包給供應商的，畫面中的女子正是該供應商的員工。根據該工作人員的說法，該女子在清理海鮮櫃時出現了違規操作，正常情況應當先將海鮮撈出並清空水分，然後進行清潔及消殺處理。目前，該女子已受到警告。
此外，該工作人員表示，超市已經將涉及的海鮮下架，並發布公告，對已經出售的海鮮進行召回處理，並承諾會對消費者進行照價賠償。
文章授權轉載自《香港01》
