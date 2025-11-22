寒流太猛！山西雲岡石窟佛像「流鼻涕」 影片在網路爆紅

山西大同著名景點「雲岡石窟」，近日因一段「大佛流鼻涕」影片在網路爆紅。一尊大佛的鼻子上掛著數個冰錐，遠看就像是大佛在流鼻涕，而佛像半邊臉、脖子上也留有大片水痕，拍攝者表示，從夏天開始就注意到這尊大佛常出現水痕，懷疑是上方山體滲水造成。

景區工作人員解釋，當地早前雨水較多，相關石窟頂部有滲水，而近日氣溫最低降至零下10度，導致佛像出現冰錐。雲岡石窟已建成七個方向的立體監測網絡。

楚天都市報全媒體平台「極目新聞」報導，其實早在10月下雨時，就有遊客拍到佛面「整片濕掉」的畫面，脖子上滿是水痕。根據近期氣象資料，山西大同近日氣溫驟降，19日最低溫攝氏零下10度、20日仍達零下9度，未來一周都可能維持零下，因此，佛像結冰凌的畫面並非偶然，而是低溫條件下自然形成。

雲岡石窟景區工作人員20日指出，近期降雨偏多，確實導致佛像上方有滲水情形，文物保護團隊會依狀況進行處置。雲岡石窟目前保護方式已從「搶救」轉為「預防、研究」，但仍長期面臨風化與滲水等結構性挑戰。