引擎蓋下總有怪聲…送修發現「榛果塞滿滿」 車主傻眼：老鼠成精？

11月21日，一位網友分享了一段影片，內容顯示他的車內被老鼠藏滿了榛果。汽修店師傅在檢查時發現，空調出風口和雨刷附近全都被塞滿了榛果，總重達20多斤。

影片中，汽修師傅打開車內的空調過濾口，內裏竟然塞滿了榛果，甚至引擎蓋下的雨刷旁邊也不例外。而車主原來存放在車庫的一大袋榛果如今僅剩一小部分。

此事的當事人王先生來自黑龍江省雞西市，他告訴陸媒，家中有一輛SUV，平時停在車庫內。最近一個月，他開車時經常在急轉彎或急煞車時聽到引擎蓋下有怪聲，起初並未在意，但聲音隨著時間越來越大，車內的暖氣出風也開始異常。

11月20日上午，他將車開到朋友的汽修店進行保養，才發現車內被老鼠藏了這麼多榛果。「車平時停在車庫裏，如果是松鼠的話肯定進不去，而且車庫裏還有我之前買的20多斤榛果。」

王先生表示，起初他以為只是擋風玻璃下有榛果，沒想到當汽修師傅打開引擎蓋後，發現空調過濾口裡也滿滿都是榛果，「當天9點開始保養的，到11點多才把榛果全部拿出來」。回到車庫後，王先生檢查發現，之前放在那裏的榛果所剩無幾，原來都是老鼠悄悄搬進了車中，「這些老鼠簡直成精了」。他說，接下來準備在車庫裡放幾個黏鼠板來防止再次發生。

文章授權轉載自《香港01》