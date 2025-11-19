快訊

名模孫正華驚傳恢單！2年前就與神通集團少東離婚 贍養費金額曝光

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強恐低於15度

MLB／莊陳仲敖也入列運動家40人名單 2台將免規則五

中國90後男子日本做獵人7年月入曝光 首次獵熊子彈用完險被反殺

香港01／ 撰文： 唐雪艷 朱加樟
今年9月，道一跟朋友進山裡打了10頭熊。（《每日人物》）
今年9月，道一跟朋友進山裡打了10頭熊。（《每日人物》）

日本多地接連發生熊襲擊人事件，讓當地民眾人心惶惶。中國90後男子「道一」近日接受陸媒《每日人物》採訪，講述其在日本當獵人7年的經歷，更稱他首次上山打獵時險被熊反殺。

中國90後男子「道一」是日本大阪獵友會的一名職業獵人。他在2016年到日本留學，留學期間他觀看了獵友會的宣傳片，誤以為是娛樂項目，便到獵友會的總部報名參加，其後意外成為了獵友會的一員。

道一描述稱，新冠疫情期間，他難以回國，為了生計才正式開始以打獵維生。

首次獵熊險被反殺

他第一次獵熊是在兩年前。當時東京有人遭熊殺害，他跟隨大阪獵友會到當地支援。他形容，「那天出來的是黑熊，趕下來之後，其實是到了我對面的另一個點位上，但那邊的獵人開槍沒打到，把熊趕到了槍的反方向，也就是我們這邊。只聽見對講機裡有人通知我們做準備。我跟一個女獵人一組，熊朝我們衝過來，還挺遠的，女獵人打了一槍，沒打到，熊接著往前衝。我當時經驗不足，是坐著開槍的，沒打準，連開了兩槍，擦著熊飛過去，可能給熊擦急了，奔著我就來了」。

他解釋，他當時用的槍是豎排雙管，只有兩發，打完就沒子彈。當時他滿腦子裡想的就是，「我x，出事了」。幸好女獵人使用的是三發連發的槍，還有兩發子彈，又補了一發，熊「咚」的聲就躺下來。後來他一看，熊離他也就只有10多米。

道一表示，獵殺一頭熊，可能每個人平均能分得折合約2萬多元港幣。熊皮，熊牙，熊指甲，熊掌，熊膽都能單獨賣，熊肉、內臟、剔下來的骨頭，也都能賣，實在不行的話，整體做成標本也行。

一周只打獵2次　月入折合約不到2萬多港幣（約8萬多台幣）

除了打獵外，道一在日本還做導遊。他坦言自己懶惰，一周只去打獵2次，不一定每次都能打到獵物。整體算下來，他在日本做職業獵人，每個月收入折合約不到2萬多元港幣（約8萬多台幣）。把各項成本都除去，可能一年只能剩下折合約5至6萬多元港幣（約20萬至24萬多台幣），「其實就是日本底層行業的錢」。

「粗活累活基本上都是我幹」

道一又形容，日本獵友會也有前後輩文化，等級制度森嚴。他是外國人，還是年齡最小的，集體紮營的時候，「粗活累活基本上都是我幹」，包括解剖獵物，「前輩說讓我幹啥，我就得去幹啥，他們自己找一個輕鬆的事幹，我去幹累活」。

道一又稱，最近他和朋友包下了一個小山頭用以打獵，打算以後再開個餐廳，打獵後的獵物可以直接供應餐廳。

延伸閱讀：

日本歌手美依禮芽發文稱永遠支持一個中國：中國是我的第二個故鄉

90後男模同時令2名富婆「沉船」　46歲女友借款900萬堅信對方真心

文章授權轉載自《香港01》

日本 獵人 朋友 餐廳 秋田
