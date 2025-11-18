澳牛食客問「為什麼炒蛋來這麼快？」 服務生10字神回：直接參透人生

位在佐敦的澳洲牛奶公司（俗稱澳牛）以「神速出餐」和「獨特風格」的服務態度聞名，沒想到還能從中悟出「人生大道理」？最近有網友在社群平台分享在澳牛的趣事，說他的朋友去吃炒蛋時，好奇問店員為什麼上餐這麼快，沒想到竟得到店員一句「10字神回」，讓他直呼是「澳牛哲學」。

貼文一出馬上引發討論，不少網友笑說「一盤炒蛋就看破一生」、「又學到新的諺語」、「服務生反應超快」。

問炒蛋為什麼上得快 服務生10字神回

原PO在Threads發文說，他的朋友到澳牛吃炒蛋，覺得餐點上得超快，就問服務生，「為什麼炒蛋可以來這麼快？」結果服務生連看都沒看他一眼，直接回，「跟你的命一樣…是註定的。」讓原PO當場愣住，大讚這句根本「澳牛哲理」、「哲學大師」。

網友笑翻：一份炒蛋悟道了

不少網友被逗樂，「一份炒蛋參透一生」、「教材等級，港式直球、沒廢話又準」、「又學到新的揭後語」、「答案完美」、「服務生反應太快」、「這個真的好笑」、「講話也太嗆」、「敢在澳牛問問題很猛，他們問我吃什麼我都要在心裡先rehearse一次」、「吃個澳牛還能獲得人生體悟」。

也有網友補充背景知識，「澳牛本來就超快，點餐快、出餐快！」、「去澳牛十個有十一個吃炒蛋，他們基本上從開店炒到關店，不用等客人點才開始，一直炒、一直出，炒蛋不會放超過十秒就會被點走」、「澳牛的流程就是香港茶餐廳的教科書，從帶位、點餐到吃完離開都有固定節奏，他們超清楚客人每一步要什麼，真的佩服！」

文章授權轉載自《香港01》