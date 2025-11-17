懸崖上出了個網紅村：退役軍人打造「輕功水上漂」吸引20萬遊客

退役軍人張建武打造的「輕功水上漂」項目憑藉15秒短影音爆火，單條播放量超2.3億次，抖音話題量累計突破12億次，拉來了20萬的遊客，讓位於懸崖上的班河大峽谷一夜成名。

「三二一！出發！」在夏天，一段15秒「輕功水上漂」的短影音在抖音突然爆火。畫面中，遊客腳踩浮板在碧綠如鏡的水面上踏浪而行，一時間好像進入了武俠片一樣，吸引了全國「漂友」前來打卡。

從深圳退伍後，2013年，張建武帶着「打造軍旅特色的旅遊景區」的創業計劃，他火速成立穀城縣軍旅班河生態旅遊開發有限公司，開始轉型做生態旅遊。

帶著合夥人和家鄉的父老鄉親用鋼釺和鐵錘一點一點地鑿石頭；山路崎嶇，水泥、鋼筋運不上去，那就肩扛背馱，硬是在懸崖上鑿出了一條7.8km的旅遊棧道，將鄧家坪村打造成為了網紅村。

隨著短影音帶來的流量，越來越多的人走進鄧家坪村，放眼望去，數百名遊客正在體驗輕功水上漂、竹筏漂流、綠野仙蹤等網紅項目，一片歡聲笑語。

為了豐富遊客的遊玩項目，他又繼續整合摸魚溝、民宿、酒館等項目，建起生態旅遊、高山養殖、非遺釀酒、電商銷售產業鏈。讓班河大峽谷景區被評為了國家3A級旅遊景區。

隨著班河大峽谷景區的發展越來越好，吸引了不少的綜藝節目前來錄製，《極限挑戰》就是其中之一，大陸著名的演員黃曉明、徐志勝等人在體驗了水上漂、峽谷漂流船、竹筏等三十多個遊樂項目後，都十分感嘆這個景區的魅力。

如今，班河大峽谷景區綜合投資達8千萬元（約3.5億新台幣），年接待遊客近20萬人次，帶動周邊200多戶村民年均增收4萬餘元（約新台幣17.7萬元）。面對大家的讚賞，張建武說：「我不想當網紅，但我的家鄉要成為網紅村！」

延伸閱讀：

湖北金店遭持械搶劫 猛錘碎櫃擄多件飾品 警拘35歲男疑犯

「來旅遊吧，傻子們」！河南雞冠洞「白眉大爺」拍片口誤爆紅

文章授權轉載自《香港01》