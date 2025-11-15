高手在民間？香港9旬嬤醫院彈鋼琴影片瘋傳 街坊曝她真實身分

快訊

香港01／ 撰文：李納德
鋼琴高手在民間？網上瘋傳影片，網友拍到北區醫院大堂有1名銀髮婆婆彈鋼琴，更有在醫院等候的市民隨音樂唱「阿姐」汪明荃金曲《萬水千山總是情》，氣氛「好和諧 」。 情境示意圖／Ingimage
鋼琴高手在民間？網上瘋傳影片，網友拍到北區醫院大堂有1名銀髮婆婆彈鋼琴，更有在醫院等候的市民隨音樂唱「阿姐」汪明荃金曲《萬水千山總是情》，氣氛「好和諧 」。 情境示意圖／Ingimage

鋼琴高手在民間？網上瘋傳影片，網友拍到北區醫院大堂有1名銀髮婆婆彈鋼琴，更有在醫院等候的市民隨音樂唱「阿姐」汪明荃金曲《萬水千山總是情》，氣氛「好和諧 」。婆婆「寶刀未老」獲網友大讚，「最厲害的是他這個年紀，完全不用看譜」，有街坊透露婆婆已年逾九旬，經常下午去彈一會琴，「婆婆年輕的時候好像是鋼琴老師」。有網友又指其他地區醫院都有長者彈琴，「真的是會稍微舒緩探病人的沉重情緒」。

北區醫院婆婆彈《萬水千山總是情》

香港男性表示日前到醫院上廁所，經過醫院堂時見有婆婆正彈琴。影片所見，1名銀白髮戴口罩的婆婆，在北區醫院入口大堂彈鋼琴，正彈當年由「汪阿姐」汪明荃演唱的《萬水千山總是情》，旁邊放著相信是她的枴杖，一些在醫院等候的市民圍觀聽音樂。港男指「側邊還有人一起陪婆婆唱《萬水千山總是情》，好和諧」。

網友讚「厲害的女孩」：最厲害的是她這個年紀完全不需要看譜

網友大讚婆婆「寶刀未老」，「奶奶好可愛，好聰明」、「婆婆以前彈鋼琴一定很厲害」、「OMG這位婆婆以前一定是書香世家的大小姐」、「最厲害的是他這個年紀，完全不用看譜，那些曲譜已經刻在腦海裡了……好厲害」、「婆婆大腦、手腳都好靈活，要身體健康」。

街坊指婆婆出沒多年

不少街坊又指婆婆經常到北區醫院彈琴，「這位婆婆在北區醫院彈琴很多年了！每次聽到她的琴聲都會會心微笑，希望她身體健康，生活安好」、「兩年前我阿公去世的那一天他也在場」、「有時在北區醫院，如果有人在這裡彈琴都會停下來聽」、「這個婆婆很厲害，我每次進醫院、我爸爸住院，都會碰到她。」、「北區醫院，差不多每天都有彈唱，我從病人的角度希望聲音小聲一點」。有網友指，其他區也有長者愛到醫院彈琴，「都經常有伯伯彈，真的是會稍微舒緩探病人的沉重情緒」。

曾透露年逾90歲 「年輕的時候好像是鋼琴老師」

部份網友更透露婆婆的「身世」，指她已經9旬，而且真的當過音樂老師，「這個婆婆很悠閒，那次和她聊天說從國外回來定居，下午來彈一會兒鋼琴，然後去吃飯，還有英文名字呢」、「婆婆年輕的時候好像是鋼琴老師，上星期聽到她彈《月亮代表我的心》」、「之前我公公去問過他，原來婆婆以前是音樂老師，已經九十多歲了」。

文章授權轉載自《香港01》

鋼琴 病人 地區醫院 香港
